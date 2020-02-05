親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

港府嚴厲防疫 中國大陸入境者須檢疫14天

2020-02-05 17:55中央社 香港5日電

香港當局決定採取更嚴厲的措施來防止武漢新型肺炎蔓延，自8日凌晨起，所有從中國大陸入境的人包括港人、陸客和其他旅客都必須接受強制隔離檢疫14天。

行政長官林鄭月娥下午在記者會上公布了這項新措施，並同時宣布暫停啟德郵輪碼頭服務和成立港幣100億元的防疫和抗疫基金。

她說，鑑於香港出現了相信是本土感染的武漢新型冠狀病毒肺炎病例，病疫有可能在社區爆發，情況嚴竣，政府有必要進一步壓縮香港與大陸之間的人流。

她說，在聽取多名醫學專家的意見後，當局決定採取上述措施。

截至今天下午，香港共有21宗新型肺炎確診病例，其中3例患者在病發前的潛期內沒有外遊紀錄，這被視為本土感染個案，令當局憂慮疫症可能在社區爆發。

林鄭月娥並說，自1月30日至今，政府先後關閉了10個連接大陸的關卡，以壓縮人流，效果良好，現在經剩下開放關卡深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸入境的人數，從之前的6萬多人下跌至2萬多人，且8成是港人。

她說，政府不能一刀切禁止港人往來兩地─即不能全面封關，但港人往來兩地人數仍然太多，有必要採取新檢疫措施。

林鄭月娥同時公布暫停啟德郵輪碼頭服務，原因是有郵輪旅客和船員感染了新型肺炎。

她同時宣布成立100億元防疫和抗疫基金，協助有需要幫助的行業。

香港肺炎郵輪

延伸閱讀

林鄭月娥宣布週六起 從大陸入境香港人士須隔離...

武漢肺炎進逼 港府處處受困

香港恐現本地感染 七千醫護罷工升級

7000名香港醫務人員罷工！林鄭月娥指影響服...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

標普：疫情持續，中國總體不良貸款率將超過6%

2020-02-05 15:12

中國大陸供應鏈 恐因疫情加速外移

2020-02-05 14:33

滬指午盤收漲1.63% 逾100檔漲停

2020-02-05 13:06

武漢疫情衝擊 時尚品牌Pandora預警業務凍結

2020-02-05 11:26

大陸1月服務業PMI為51.8 跌3個月新低

2020-02-05 10:47

人民幣中間價下調44點 報6.9823

2020-02-05 10:14

取消所有線下祭春 九華立春祭網絡祈福

2020-02-05 01:38

蘇州「惠企十條」 度疫情難關

2020-02-05 01:38

肺炎黑天鵝影響 房市短期休克

2020-02-05 01:38

10年來頭一遭 香港經濟負增長

2020-02-05 01:38

杭州、鄭州、臨沂管制進出 台商投資三城達43億美元

2020-02-05 01:10

杭州半封城 台商警戒

2020-02-05 01:07

大陸4S店應變 轉戰電商

2020-02-05 00:42

陸車市中箭 前二月銷量估減30%

2020-02-05 00:42

阿里巴巴集團抗疫 開啟結盟新模式

2020-02-05 00:41

防止疫情擴散 美團推無接觸配送

2020-02-05 00:41

投審會：杭州、鄭州 台商投資1267億

2020-02-05 00:08

李克強：防疫企業儘快復工

2020-02-04 23:47

大陸股匯市 上演反彈秀

2020-02-04 23:47

陸政策性銀行要發「戰疫債券」

2020-02-04 23:47

澳門賭場 停業15天

2020-02-04 23:47

陸基金業護盤 大買自家商品

2020-02-04 23:47

鄭州防肺炎宣布「閉環管理」 iPhone出貨受關注

2020-02-04 18:34

暴跌後反彈 國家隊進場滬深股市齊揚

2020-02-04 16:22

台生赴上海企業研習5個月活動 今年取消

2020-02-04 15:51

受武漢肺炎影響 澳門博彩業停業半個月

2020-02-04 13:55

疫情波及 分析師：香港上半年經濟更差

2020-02-04 13:32

醫護大罷工！香港再封海陸4口岸 仍拒全面封關

2020-02-04 13:32

武漢肺炎疫情肆虐 富士康稱仍計畫2月10日恢復生產

2020-02-04 12:58

台防疫被排擠 國台辦回應不存在障礙

2020-02-04 12:50

62國、46家外航限陸出入境 陸：確保國際航班不斷航

2020-02-04 12:24

兩市反彈 滬指收復2700點大關

2020-02-04 12:19

人民幣中間價跌創六個月高點 在岸一度收復7關口

2020-02-04 11:20

U值媒／香港防疫和面對中共的問題根源

2020-02-04 11:14

陸股開低2%後反彈 人民幣跌幅收窄推升美股期指和亞股

2020-02-04 10:16

東莞5公司違規提前復工 責令停業

2020-02-04 02:22

為企業減負 上海返還失業保費

2020-02-04 02:22

大陸工業企業利潤 下降3.3%

2020-02-04 02:22

京、滬緊急減負 搶救中小企

2020-02-04 01:07
看更多

熱門文章

賴清德訪美 國台辦：挾洋自重將自食惡果

2020-02-04 18:44

鄭州防肺炎宣布「閉環管理」 iPhone出貨受關注

2020-02-04 18:34

杭州半封城 台商警戒

2020-02-05 01:07

杭州、鄭州、臨沂管制進出 台商投資三城達43億美元

2020-02-05 01:10

李克強：防疫企業儘快復工

2020-02-04 23:47

柬埔寨總理洪森要訪武漢 中方婉拒今改赴北京

2020-02-05 12:13

抗疫反中 港醫護今估超7000人罷工　

2020-02-05 10:52

2.4億件防疫物資 火速登陸

2020-02-05 02:08

農業農村部：不得攔截飼料、畜產品運輸車輛

2020-02-04 21:51

蘇州「惠企十條」 度疫情難關

2020-02-05 01:38

吃飯像考試！減少人與人接觸傳播病毒 「不見面運動」正流行

2020-02-05 17:18

武漢疫情衝擊 時尚品牌Pandora預警業務凍結

2020-02-05 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top