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標普：疫情持續，中國總體不良貸款率將超過6%

2020-02-05 15:12聯合報 記者賴錦宏／即時報導

標普全球評級警告，新型冠狀病毒疫情已成為亞太地區主權信用支持的關鍵風險。倘若持續下去，可能會打擊汽車製造商、銀行和其他行業的評級。標普又稱，如果突發公共衞生事件持續下去，中國的總體不良貸款率可能會跳升至超過6%。

據香港信報財經網，標普發表報告指出，如果疫情不能迅速得到控制，經濟增長放緩將加劇亞太許多地區本已疲弱的財政表現。粗略計算，如果中國消費服務支出下跌10%，今年整體GDP增長將下降約1.2個百分點。

前美國聯準會主席葉倫(Janet Yellen) 表示，新型冠狀病毒疫情必將對全球經濟產生溢出效應，儘管目前判斷其影響是否會持續還為時過早。

葉倫在華盛頓與世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)共同出席一項活動時指出，疫情是對全球經濟的潛在影響，似乎肯定會對中國的經濟增長造成重大影響，至少一兩季。而中國在全球經濟中地位太重要，所以必將產生溢出效應。疫情發展前景，仍存在着巨大的不確定性。

她說，過去的流行病經驗表明，它們是短暫事件，沒有造成持久的經濟影響。許多觀察家希望這次也是如此。但目前不知道這將走向何方，又認為這顯然是全球前景不確定性和風險的泉源。

馬爾帕斯則說，至少今年上半年的經濟預測將會降低，部分原因是中國，部分原因是供應鏈。

另外，他稱讚中國當局迅速分享病毒的基因序列，這與中國2003年SARS爆發期間的應對措施形成鮮明對比。

標普全球評級警告，新型冠狀病毒疫情已成為亞太地區主權信用支持的關鍵風險。（路透社...
標普全球評級警告，新型冠狀病毒疫情已成為亞太地區主權信用支持的關鍵風險。（路透社資料照片）
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