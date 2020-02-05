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大陸1月服務業PMI為51.8 跌3個月新低

2020-02-05 10:47聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

財新傳媒今（5）日公布，大陸1月服務業採購經理人指數（PMI）降至51.8，回落0.7個百分點，為2019年11月以來最低。分析稱，由於需求改善力度有限，經濟回升彈性不足。

財新智庫莫尼塔研究董事長鐘正生表示，1月服務業和製造業擴張速度均在放緩，雖然企業信心受到中美關係改善的提振，但由於需求改善力度有限，經濟回升彈性不足，並沒有出現全局性補庫存。加上新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟施加壓力，需要政策維護好企業家信心回升的初步勢頭。

財新大陸服務業PMI和綜合PMI走勢與大陸官方PMI並不完全一致。大陸國家統計局公布的1月服務業商務活動指數53.1，微升0.1個百分點；綜合PMI回落0.4個百分點至53。

受製造業和服務業指數雙雙回落影響，財新1月中國綜合PMI亦自上月的52.6降至51.9。

周一公布的財新大陸1月製造業PMI降至51.1，為五個月低位，低於路透調查預估中值51.3和上月的51.5。

1月服務業新訂單指數高位略有回落，降至三個月以來新低。這主要受內需放緩拖累，服務業新出口訂單總量仍在加速增長。受訪企業普遍反映，1月海外需求轉強。製造業新訂單指數也出現回落，綜合新訂單增速降至五個月低點。

受企業控制成本影響，服務業就業指數回落，僅略高於榮枯分界線，為2018年10月以來最低。製造業用工數量則重現下降，綜合來看，兩大行業整體用工數量出現2019年11月以來首次下降。

中國財新傳媒2015年6月底宣布獲得Markit公司編制的PMI在中國的冠名權，財新中國PMI於當年8月起正式發布，更名後PMI統計方法不變。PMI高於50表示擴張，低於50則表明萎縮。

PMI

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