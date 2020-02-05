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10年來頭一遭 香港經濟負增長

2020-02-05 01:38聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

根據香港特區政府統計處3日公布的預先估計數據，由於內部和對外需求均表現疲弱，2019年第四季度香港本地生產總值同比實質下跌2.9%，當年年度GDP同比實質下跌1.2%，這是香港經濟自2009年以來首次出現年度負增長。

新華社報導，香港特區政府發言人表示，香港經濟2020年的前景仍面臨高度不確定因素，包括環球經濟復甦步伐、外圍經貿關係、本地社會事件、新型冠狀病毒引發的肺炎等。

數據顯示，去年第四季度香港內部需求中的私人消費仍疲弱，連續第二季度同比下跌，跌幅3.0%，略緩於三季度3.3%的數值，全年較上年下跌1.1%。政府消費則在四季度同比上升6.0%，全年實質上升5.1%。然而受困於營商氣氛悲觀和經濟環境欠佳，整體投資進一步急挫，固定資本形成總額在四季度同比實質下跌16.2%，跌幅甚於上一季度15.2%的水平，全年實質下跌12.2%。

在外部需求領域，2019年第四季度香港出口同比跌幅因比較基數低而略為收窄4.3個百分點，同比下跌2.6%。但是訪港旅遊業遭受衝擊致使服務輸出同比跌幅顯著擴大至25.0%，較三季度14.4%的跌幅加劇。數據還顯示，香港出口和服務輸出在2019年全年分別下滑4.7%和10.4%。

香港政府發言人表示，根據預先估計數字，2019年第四季度香港GDP已經是連續第二個季度同比收縮，幅度較三季度擴大0.1個百分點，也是自2009年以來首次出現年度跌幅。主要原因是內部暴力事件持續打擊經濟氣氛和與消費、旅遊相關的經濟活動，以及出口囿於艱難外圍經貿環境繼續下跌。

展望2020年經濟前景，政府發言人認為香港仍然面臨高度不確定性因素，除卻環球經濟復甦步伐、外圍經貿環境、本地社會事件引發的不確定性，經濟增長也與新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在香港和亞洲地區的發展緊密相關。

香港新型冠狀病毒

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