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肺炎黑天鵝影響 房市短期休克

2020-02-05 01:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2020年，在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情這隻突如其來的「黑天鵝」影響下，也讓房地產市場傳出寒意，包括北京、福州、成都等多地陸續叫停了售樓處的銷售活動；建築、交房、公積金辦理等上下游環節也紛紛被延後，房地產市場陷入短期休克。

中新社報導，中原地產研究中心統計數據顯示，從2020年1月下旬開始，大部分開發商的成交量相比往年春節期間暴跌95%，市場基本陷入冰點。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析稱，此次疫情對房地產開發、銷售、物業等各環節都會產生很大影響。如房地產開發被按下暫停鍵，儘管一些城市規定2月9號以後復工，但真正影響消除可能要到2月底。除此之外，3月至4月的傳統旺季小陽春也會大打折扣。

但衝擊可能是暫時的。一位券商地產分析師指出，從過去10年來看，開年前兩個月的樓市銷售額約占全年銷售比重不到10%，且地產需求並不會消失，只會延後。因此，疫情對樓市的影響是短期的。

對比2003年非典疫情時期，中國指數研究院研發中心研究副總監曹晶晶表示，現階段宏觀經濟環境、行業體量等均發生巨大變化，此次疫情對樓市影響會更大一些。

不過，中國社會科學院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛表示，疫情不會改變房地產市場發展階段和基本面。總體上，房地產剛性需求、改善性需求、重置需求依然還在，一二線城市、城市群等增長的潛力依然較大。他說，從二季度開始，隨著疫情逐步受到控制，房地產市場會逐步回溫。

調控會放鬆嗎？倪鵬飛認為，「房住不炒」的定位和「穩房價、穩預期、穩預期」的調控目標不會變。為了確保以上定位落實、目標實現，基於疫情對房地產市場外部衝擊所帶來的波動，調控政策應會在因城施策的原則下適度調整。

這也意味著，在抑制「炒」的同時，政策也會支持剛性需求、改善性需求等合理住房消費。

中國指數研究院常務副院長黃瑜也指出，因城施策是近幾年來各地房地產調控的主要方式。在疫情之後，一些地方可能會在因城施策大背景下，根據當地樓市狀況，給予不同程度的靈活政策。

去年下半年以來的融資收緊，給房地產業資金鏈帶來較大壓力。中信建投房地產分析師江宇輝表示，未來融資繼續收緊的可能性不大。在防範風險的要求下，化解行業杠桿壓力，保障行業資金面平穩的調控思路日趨清晰，行業融資政策有望迎來邊際改善，且在疫情衝擊下逆周期調節可能會加大力度。

房價會跌嗎？中國指數研究院研發中心總經理白彥軍指出，今年一二季度，各大房地產開發商降價促銷預期明顯，預計今年三四線部分城市可能出現明顯價格戰。倪鵬飛則認為，疫情衝擊及市場反應和政策對沖，不僅可能導致房地產市場月度和季度波動幅度增大，也可能帶來房地產市場年度降溫幅度增加，但總體上依然趨穩。

疫情結束後，積壓需求或集中入市，會導致房價的報復性上漲嗎？倪鵬飛指出，疫情過後，銷售量會有較大恢復和增長，但是房價報復式反彈的可能性較小。

房地產疫情北京

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