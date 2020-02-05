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蘇州「惠企十條」 度疫情難關

2020-02-05 01:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

蘇州2日推出「關於應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情 支持中小企業共度難關的十條政策」，從加大金融支持、穩定職工隊伍、減輕企業負擔等方面助力企業共克時艱。

新華社報導，「十條」規定，對受到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，生產經營遇到困難的中小企業實施支持，政策執行期暫定為自政策發布之日起的3個月。

在金融支持方面明確，確保小微企業信貸餘額不下降、小微企業融資成本降低，鼓勵各銀行機構壓降成本費率，加大對小微企業的支持力度，特別是對重點領域和資金困難的中小企業，在原有貸款利率水平上下浮10%以上，確保2020年小微企業融資成本不高於2019年同期水平；發揮各政策性銀行「國家隊」作用；鼓勵金融機構提供保障性金融服務等。

在穩定職工隊伍方面，實施援企穩崗政策。對不裁員或少裁員的參保企業，可返還其上年度實際繳納失業保險費的50%；對面臨暫時性生產經營困難且恢復有望、堅持不裁員或少裁員的參保企業，返還標準可按6個月的當地月人均失業保險金和參保職工人數確定，政策執行期限按照大陸國家規定執行；對受疫情影響、面臨暫時性生產經營困難，確實無力足額繳納社會保險費的中小企業，按規定經批准後，可緩繳養老保險、失業保險和工傷保險費，緩繳期最長6個月，期滿後企業足額補繳緩繳的社會保險費，不影響參保人員個人權益。

在減輕企業負擔方面，蘇州將減免中小企業房租、稅費，延期繳納稅款，並對在疫情期間為承租的中小企業減免租金的創業園、科技企業孵化器、創業基地等載體，優先予以政策扶持。

蘇州市是中國大陸重要的工業城市，以0.09%的國土面積，創造了全大陸2.1%的GDP、2.4%的稅收和7.7%的進出口總額，市場主體累計達到188萬戶。

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