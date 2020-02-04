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中國人因武漢肺炎禁足 反讓電商手遊發大財

2020-02-04 22:28中央社 北京／上海4日綜合外電報導

隨著中國百姓因新型冠狀病毒疫情而在家自我隔離，為了尋找娛樂及消遣方法，線上遊戲及短片應用軟體成為此次疫情少數受惠者，坐收數以百萬計觀看及下載次數。

農曆新年假期間，中國民眾往往選擇出國或返鄉與親友團聚，但因為武漢肺炎疫情自1月中起大爆發，許多人選擇延後或取消原定計畫，並只能選擇待在家裡滑手機。

這甚至讓習慣在展示廳拉業績的特斯拉（Tesla）跟賓士（Mercedes-Benz）等汽車製造商，在本週大大轉向網路推銷產品。

投資人也把握趨勢，搶購中國遊戲發行股，像騰訊今天在香港的股價就上漲2%，超越港股大盤的1%漲幅，而網路公司網易在紐約股價也上升將近3%。

在美國上市的中國影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili）大漲將近7%，搜尋引擎百度跟中國電子商務巨擘阿里巴巴的股價也紅通通。掌趣科技（Ourpalm）等5家行動手遊開發商股票今天甚至飆漲10%至漲停。

應用程式表現追蹤平台App Annie數據顯示，在網路公司字節跳動宣布，計劃在網路免費首映賀歲電影「囧媽」（Lost in Russia）後，旗下影音APP「西瓜視頻」1月20日至1月26日間的週下載次數增長77%。

同樣受歡迎的還有Keep等健康與健身應用程式，這款APP有直播健身課程，本週營收攀升15%。而健康護理APP「平安好醫生」（Ping An Good Doctor）的下載量更是暴增1186%。

疫情健身武漢肺炎

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