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農業農村部：不得攔截飼料、畜產品運輸車輛

2020-02-04 21:51聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸農業農村部辦公廳4日發布維護畜牧業正常產銷秩序、保障肉蛋奶市場供應的緊急「通知」，不得攔截仔畜雛禽及種畜禽運輸車輛。要暢通仔畜雛禽及種畜禽運輸管道，滿足養殖場補欄等生產需求，維護正常生產經營活動，鞏固畜牧業基礎產能。

《第一財經》報導，「通知」內容還包括不得攔截飼料運輸車輛。要暢通飼料及玉米等飼料原料運輸管道，鼓勵開展「點對點」生產、配送，滿足畜禽養殖的飼料需求，避免畜禽斷糧影響生產和供給。

第三是不得攔截畜產品運輸車輛。要推動將商品畜禽、禽蛋、生鮮乳等運輸車輛納入重要物資供應綠色通道，協調辦理交通通行證，解決運輸過程中存在的問題，確保畜產品運得出生產一線、運得到消費一線，防止出現「賣難和「斷供」現象。

四、不得關閉屠宰場。要保證屠宰場正常運轉，鼓勵建立「點對點」調運制度，強化產銷銜接，並嚴格落實屠宰檢疫要求，確保市場供給和產品品質安全。

五、不得封村斷路。要嚴格落實「一斷三不斷」要求，立即排查鄉村公路通行情況，嚴禁未經縣級及以上地方人民政府批准擅自設卡攔截、隨意斷路封路阻斷交通的行為，打通運輸梗阻，確保通往畜禽養殖場、畜產品屠宰加工和交易市場等關鍵場所的道路通暢。

一斷是堅決阻斷病毒傳播管道，三不斷是公路、交通、網路不能斷，應急運輸綠色通道不能斷，必要的群眾生產生活物資運輸通道不能斷。

六、支持企業儘早復工。各地要在有效防控疫情的同時，儘快安排飼料、屠宰、種畜禽、畜產品加工包裝材料等生產加工企業復工，增加市場供應，保障養殖企業和畜產品加工企業正常運行。

圖：中評網
圖：中評網
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疫情斷交

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