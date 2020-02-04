親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

鄭州防肺炎宣布「閉環管理」 iPhone出貨受關注

2020-02-04 18:34中央社 台北4日電

河南省會鄭州市公告將採取「閉環管理」，鴻海集團為蘋果公司生產iPhone手機的工...
河南省會鄭州市公告將採取「閉環管理」，鴻海集團為蘋果公司生產iPhone手機的工廠設在當地，是否影響出貨備受關注。 路透
分享
因應新型冠狀病毒肺炎疫情，河南省會鄭州市今天下午公告將採取「閉環管理」，嚴控外來人員進入。由於鴻海集團為蘋果公司生產iPhone手機的工廠設在當地，是否影響出貨備受關注。

鄭州市政府官網下午刊登新型冠狀病毒肺炎疫情防控領導小組辦公室第9號公告，表示將對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民社區（村）實行閉環管理，「原則上保留一個出入口，可視情況設置應急通道並安排值守」。

公告稱，在機關和企事業單位門崗、居民社區（村）出入口全面建立防控檢查服務點，「實行逢進必查，嚴格登記、核實信息、測量體溫，發現發熱或疑似症狀及時報告，交轄區衛生健康部門按規範程序處置」。

公告要求，居民社區（村）「原則上不允許訪客進入，常住、租住、暫住人員憑相關證明在本小區（村）出入口防控檢查服務點備案後，憑證出入」。外賣、快遞等配送人員與接收人電話聯繫後，可在目的地檢查服務點進行無接觸取送。

公告表示，外來人員如有特殊情況確需進入閉環管理區域，必須說明理由、登記備案並自覺接受體溫檢測，方可由單位或社區（村）內人員陪同進入。

公告並要求所有進出人員，要主動配合疫情防控工作，如實登記資料，接受體溫檢測，及時報告異常情況。「對於在非常時期不聽勸阻、尋釁滋事等行為，公安機關將堅決予以打擊，維護良好的社會秩序」。

公告也提到，原則上不得在單位、社區（村）保留的出入口的外擴大區域、設置障礙，阻礙通行出行；不得要求已經登記備案並發放通行憑證的人員進出重複登記；不得阻止身份準確、體溫正常、無其他異常狀況的人員返回居（租）住地。

由於鴻海為蘋果公司生產iPhone手機的工廠設在廣東省和河南省鄭州廠區，兩地停工狀況備受關注。

路透社今天便引述了解內情人士透露，鴻海集團中國廠區因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情停工，時間若延長到第2週，生產可能受到「很大」衝擊，恐將影響對蘋果公司等客戶出貨。

疫情武漢肺炎2019新型冠狀病毒iPhone

延伸閱讀

肺炎肆虐！劉德華砍15場演出爆賠4千萬 大咖...

賈靜雯驚曝掛點滴「失聲」！因肺炎遭嗆後感嘆人...

防武漢肺炎 南投幼兒園開學兒童口罩已備妥...

武漢肺炎延燒 中原大學延至3月2日開學

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

受武漢肺炎影響 澳門博彩業停業半個月

2020-02-04 13:55

暴跌後反彈 國家隊進場滬深股市齊揚

2020-02-04 16:22

台生赴上海企業研習5個月活動 今年取消

2020-02-04 15:51

疫情波及 分析師：香港上半年經濟更差

2020-02-04 13:32

醫護大罷工！香港再封海陸4口岸 仍拒全面封關

2020-02-04 13:32

武漢肺炎疫情肆虐 富士康稱仍計畫2月10日恢復生產

2020-02-04 12:58

台防疫被排擠 國台辦回應不存在障礙

2020-02-04 12:50

62國、46家外航限陸出入境 陸：確保國際航班不斷航

2020-02-04 12:24

兩市反彈 滬指收復2700點大關

2020-02-04 12:19

人民幣中間價跌創六個月高點 在岸一度收復7關口

2020-02-04 11:20

U值媒／香港防疫和面對中共的問題根源

2020-02-04 11:14

陸股開低2%後反彈 人民幣跌幅收窄推升美股期指和亞股

2020-02-04 10:16

東莞5公司違規提前復工 責令停業

2020-02-04 02:22

為企業減負 上海返還失業保費

2020-02-04 02:22

大陸工業企業利潤 下降3.3%

2020-02-04 02:22

京、滬緊急減負 搶救中小企

2020-02-04 01:07

習近平下令全力穩消費

2020-02-04 01:06

陸工業企業利潤衰退 四年首見

2020-02-04 01:06

陸股重摔7.7% 外資乘機撿貨

2020-02-04 01:02

避險情緒升高 人民幣貶破7

2020-02-04 00:38

全面暫停出團 陸旅行業陷休克

2020-02-04 00:32

疫情續燒 陸GDP恐不保五

2020-02-03 23:52

疫情打亂供應鏈 大陸科技廠下周開工拚產能

2020-02-03 23:50

鼠年開盤 陸股重摔7.7% 人民幣跌破7

2020-02-03 23:50

人民幣重挫957點 跌幅為811滙改後最大

2020-02-03 23:13

首批武漢台人返台 台企聯：兩岸同胞攜手抗擊疫情

2020-02-03 22:41

鼠年開市大跌 滬指重挫7.7% 逾3,100檔臉綠

2020-02-03 16:48

大陸1月財新製造業PMI降至51.1 近5個月低點

2020-02-03 16:27

李彥宏：百度斥資13億設基金 結合AI對抗疫情

2020-02-03 15:39

鼠年開盤 陸股逾3000檔跌停、人民幣跌破7

2020-02-03 14:45

武漢疫情衝擊 瑞銀：陸首季GDP增速將放緩至3.8%

2020-02-03 12:04

大陸商業地產「抗疫」減免租金近人民幣百億

2020-02-03 11:11

在岸人民幣今開盤下挫逾600點 失守6.99關口

2020-02-03 10:16

2019年大陸規模以上工業企業利潤下降3.3%

2020-02-03 10:07

大陸A股鼠年開盤 3,000檔跌停

2020-02-03 10:02

人民幣中間價較假期前跌373點 創近半年最大跌幅

2020-02-03 09:53

武漢肺炎疫情擴大 陸股開盤重挫逾8%

2020-02-03 09:37

證監會：做好資本市場平穩開市準備

2020-02-03 01:56

大陸經濟形勢 「仍在合理區間」

2020-02-03 01:56
看更多

熱門文章

武漢台協會長蕭永瑞：第二批台胞返台仍是東航執飛

2020-02-04 00:01

女子咳嗽騙「剛從武漢回來」劫色歹徒嚇到逃離

2020-02-04 16:27

美正向陸提供抗疫巨大幫助 陸：盼早日到位

2020-02-04 10:57

繼武漢市長名表疑雲 衛健委女官員「表」現惹議

2020-02-04 16:43

人民幣重挫957點 跌幅為811滙改後最大

2020-02-03 23:13

陸股重摔7.7% 外資乘機撿貨

2020-02-04 01:02

62國、46家外航限陸出入境 陸：確保國際航班不斷航

2020-02-04 12:24

首批武漢台人返台 台企聯：兩岸同胞攜手抗擊疫情

2020-02-03 22:41

東莞5公司違規提前復工 責令停業

2020-02-04 02:22

香港防疫 再封閉四口岸

2020-02-04 01:06

全面暫停出團 陸旅行業陷休克

2020-02-04 00:32

受武漢肺炎影響 澳門博彩業停業半個月

2020-02-04 13:55

台防疫被排擠 國台辦回應不存在障礙

2020-02-04 12:50

武漢肺炎疫情肆虐 富士康稱仍計畫2月10日恢復生產

2020-02-04 12:58

防疫物資太熱門 她遭匪徒「搶口罩不搶錢包 」

2020-02-04 16:00

習近平下令全力穩消費

2020-02-04 01:06

鄭州防肺炎宣布「閉環管理」 iPhone出貨受關注

2020-02-04 18:34

鼠年開盤 陸股重摔7.7% 人民幣跌破7

2020-02-03 23:50

保障口罩供應 上海採預約登記

2020-02-04 00:34

快評：疫病前的兩岸談判 仍需以民眾福祉為重

2020-02-03 22:18

京、滬緊急減負 搶救中小企

2020-02-04 01:07

台灣參與WHO 中國外交部：一中原則下安排

2020-02-03 19:48

疫情打亂供應鏈 大陸科技廠下周開工拚產能

2020-02-03 23:50

5萬清華師生 線上一起上課

2020-02-04 02:21

賴清德訪美 國台辦：挾洋自重將自食惡果

2020-02-04 18:44

疫情續燒 陸GDP恐不保五

2020-02-03 23:52

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海工業富聯兼顧生產防疫

2020-02-04 10:14

人民幣中間價跌創六個月高點 在岸一度收復7關口

2020-02-04 11:20

首批滯武漢國人返台 陸委會：兩岸合作成果

2020-02-04 02:15

地球之腎 青海加強保護溼地

2020-02-04 02:21

暴跌後反彈 國家隊進場滬深股市齊揚

2020-02-04 16:22

陸股開低2%後反彈 人民幣跌幅收窄推升美股期指和亞股

2020-02-04 10:16

避險情緒升高 人民幣貶破7

2020-02-04 00:38

哄抬口罩價格 重罰300萬元

2020-02-04 02:21

小護士生日照忙工作 12小時不吃不喝不如廁獲讚賞

2020-02-04 13:31

醫護大罷工！香港再封海陸4口岸 仍拒全面封關

2020-02-04 13:32

小三通調降班次 港口配口罩

2020-02-04 02:21

疫情之下 大陸雲辦公、雲課堂變多

2020-02-04 00:28

為企業減負 上海返還失業保費

2020-02-04 02:22

兩市反彈 滬指收復2700點大關

2020-02-04 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top