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防疫升級 澳門下令賭場停業半月

2020-02-04 14:27中央社 香港4日電

澳門行政長官賀一誠今天宣布將要求當地賭場停止營業半個月，以防止武漢肺炎疫情惡化，實施時間可能是今晚或明天。他評估目前澳門的經濟可以承擔。

賀一誠在記者會上宣布有關決定，表示下午將會與賭博公司商討，給予對方週轉時間，並說停業時間可能是今晚或明天以後，不會太久。

他說，所以要求賭博公司停業，是因為本地發生的武漢新型冠狀病毒情況惡化，已有10人確診，當中3人為澳門居民，都是在大陸感染的。

賀一誠說，賭博業聘請了本地最多員工，暫停營運後，可以減少人流。

根據澳門新聞局發布，賀一誠表示，由於第9例確證病例在博彩企業工作，根據專家的評估，決定對博彩業及相關娛樂事業採取暫停營業半個月的措施。他評估目前澳門的經濟可以承擔。

在記者會上，賀一誠與香港行政長官林鄭月娥一樣，表明不會全面封關，即關閉當地往來大陸之間的所有關卡。

他說，澳門的生活品、鮮活產品全部來自大陸，當地大批清潔員工、保安員等也都在大陸珠海居住，如果全面封關，影響巨大，政府不能不理後果地全面封關。

他並呼籲當地居民盡量留在家中，以減少市內人流和傳播病毒的機會。

農曆新年通常是全球最大博弈中心澳門最熱鬧的時段，但自從爆發2019新型冠狀病毒疫情後，澳門當局祭出一系列人流管制及限制入境措施，一向仰賴陸客的賭場，如今宛如鬼城。

賭博業是澳門經濟的命脈，一旦停業，勢必導致政府收入減少及員工無收入。賀一誠說，當地賭業收入減少，今年政府肯定會有赤字預算。

澳門當局發放了多個專利經營賭牌，參與經營的有澳門、香港和美國公司。

澳門賭博

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