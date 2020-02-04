疫情波及 分析師：香港上半年經濟更差

肺炎疫情打擊消費，首季經濟或再差。 美聯社 分享 facebook

香港經濟可謂多災多難，受貿易戰及反送中運動打擊，去年第四季GDP跌幅按年擴大0.1個百分點至2.9%，為連續兩季按年收縮，全年計則下跌1.2%，是自2009年以來首次錄得年度跌幅；今年初再逢新型冠狀病毒肺炎拖累，不少分析師昨日均下調香港今年的經濟增長預測，最悲估計將負增長3%。

文匯報報導，私人消費開支在去年第4季與上年同期比較實質下跌3%，而第3季的跌幅為3.3%。2019年全年與2018年比較，私人消費開支實質下跌1.1%。

另一方面，訪港旅遊業受嚴重打擊，服務輸出的按年跌幅顯著擴大至25%。內部需求方面，由於涉及反修例事件對與消費相關活動構成嚴重干擾，並打擊消費氣氛，私人消費開支仍然疲弱，並連續兩個季度錄得按年下跌。營商氣氛悲觀及經濟環境欠佳，整體投資開支進一步急挫。

據報導，港府發言人指出，今年香港經濟的前景仍有高度的不確定性，包括全球經濟復甦步伐、中美貿易關係及本地社會事件的不確定性；此外，肺炎疫情可能會進一步拖累經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動。

不少經濟分析師昨日下調香港今年的經濟增長預測，最悲估計將負增長3%。其中，實德金融集團策略研究部首席分析師郭啟倫預期，今年第1季至第2季的經濟活動幾乎被冰封，上半年經濟會進一步下跌1.5%至2.5%，情況令人悲觀。他指，如果疫情未能於短期內受控，估計勢打擊今年全年經濟表現。