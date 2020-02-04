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醫護大罷工 香港再封海陸4口岸 仍拒全面封關

2020-02-04 13:32世界日報 香港4日電

醫護大罷工，港再封海陸4口岸。 歐新社
醫護大罷工，港再封海陸4口岸。 歐新社
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香港醫護人員提出全面封關後，昨晨實施大罷工。港府昨天傍晚宣布封閉四個主要陸路和海路口岸，留下三個陸路航空通道。

特首林鄭月娥昨天傍晚舉行記者會，宣布自今天零時起，封閉羅湖、落馬洲、皇崗、港澳碼頭等四個口岸，以縮減人流。

羅湖口岸是人流全球最大的陸路口岸、皇崗口岸是全球最大的陸路車行人行兩用口岸，港澳碼頭是香港澳門間最大的海港口岸。

在這四個口岸封閉後，加上首期封閉的口岸，香港餘下海陸空三個對外通道，包括航空的香港機場口岸、海路的港珠澳大橋口岸、陸路的深圳灣口岸。

醫護大罷工，港再封海陸4口岸。 路透社
醫護大罷工，港再封海陸4口岸。 路透社
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林鄭稱，香港共有13個口岸，現時已暫停10個，強調上次措施的效果顯著，相信這次措施更有效減少人流，來往內地的航班也將進一步縮減。

林鄭稱港府正尋找檢疫中心的選址，呼籲區議員及居民不應再反對。她還呼籲市民如非必要不要到有疫情的地方，包括內地。

發動爭取全面封關的香港醫管局員工陣線，昨天啟動首階段罷工行動，號召非緊急服務的會員罷工。工會說，有超過2500人參與。在香港多家醫院門口有醫護人員靜立宣示罷工，也有市民佩戴白絲帶前往支持。當林鄭宣布午夜起關閉四個口岸時，現場隨即喝倒采，繼續叫口號。

醫管局行政總裁高拔陞說，中午有2000多人罷工，對服務影響大，專科門診、個別癌症手術、心胸外科手術等都受影響；而新生嬰兒深切治療部、兒科於個別部門人手亦嚴重缺乏。醫管局聯網服務總監楊諦岡說，有超過50%非緊急手術要削減，門診名額也減少。

醫護大罷工，港再封海陸4口岸。 香港中國通訊社
醫護大罷工，港再封海陸4口岸。 香港中國通訊社
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14天內訪湖北港人 須戴追蹤手環

香港新聞組╱香港4日電

文匯報報導，港府昨天還宣布14天內曾前往湖北的港人返港後必須接受居家檢疫14天，並戴上電子手環，不能離開香港；若電子手環被破壞，或離開居所，會馬上通報警方及衛生署，違規者最高可罰5000港元及監禁6個月。港府說，電子手環沒有GPS定位追蹤功能，故不會侵犯私隱。

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