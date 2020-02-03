疫情續燒 陸ＧＤＰ恐不保五

春節過後股市開市，上海各大證券營業部關閉現場交易區域。（中新社） 分享 facebook

武漢肺炎疫情未解，外資瑞銀昨示警，如果疫情高峰持續到第二季，今年大陸經濟成長率（ＧＤＰ成長率）可能會降到百分之五以下；國發會也指出，依照標準普爾（Ｓ&Ｐ）初步評估，疫情恐使大陸ＧＤＰ成長率下降約一點二個百分點，經濟學人（ＥＩＵ）則估計大陸經濟恐下降○點五至一個百分點，與瑞銀的估計相當。

中國大陸目前是全球新車、半導體最大市場、國際觀光最大消費國、服飾和紡織品最大出口國，也是許多個人電腦和幾乎所有iPhone的生產地；彭博資訊報導，隨著疫情爆發，連結緊密的全球經濟已開始感受衝擊，全球經濟損失可能高達一千六百億美元。沙烏地阿拉伯則有意召開石油輸出國緊急會議，商討原油需求下滑問題。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤昨表示，現階段評估疫情對中國大陸經濟的影響十分困難，假如在第一季得以控制、此後不再新增病例，隨著經濟活動恢復常態，此前被抑制的需求得到釋放。

他認為，若疫情在首季受控加上政策支持，大陸經濟可望在第二季至第四季反彈，今年大陸ＧＤＰ成長率預測下調至百分之五點四，「但如果疫情高峰持續到第二季，今年大陸ＧＤＰ成長率可能會降到百分之五以下。」但汪濤強調，這次疫情衝擊應該是一次性的，預計二○二一年大陸ＧＤＰ成長率將反彈至百分之六。

另預估今年大陸入境旅遊下跌五成，出境旅客旅遊下跌三成，跌幅在第一季最為明顯。