人民幣重挫957點 跌幅為811滙改後最大

武漢新型肺炎疫情持續擴大，人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿7.02關口，收貶957點或1.38%，為2015年8月11日滙改以來最大跌幅。

據香港信報財經網，大陸人民幣兌美元在岸價收報7.0257，較上日(1月23日)下午4時30分收報6.93，大跌957點或1.38%，創去年12月12日以來新低；較晚上11時30分最後成交價6.9368，走弱889點。

離岸價(CNH)上周四已率先插穿7水平，今日亦曾跌破7.02，低見7.0229，截至台北時間下午4時55分，離岸價報7.0158，在岸價報7.0192。

官方今日開出的人民幣兌美元中間價報6.9249，較上日大幅下調373點子或0.54%，創1月13日以來新低。

香港匯市交易員指出，春節長假期間外滙市場休市，而新型肺炎疫情不斷發展也加劇市場避險情緒，節後首個交易日市場情緒宣洩，導致在岸人民幣大幅回落，離岸價也受拖累跟隨下破7元關口，短期人民幣可能仍維持偏弱水平。

中共前國家外滙管理局國際收支司司長管濤表示，是次新型冠狀病毒肺炎疫情對人民幣滙率的影響，取決於疫情發展，預計未來疫情對於人民幣滙率將是臨時性衝擊，隨着疫情集中爆發期到來及其實質經濟影響進一步顯現，人民幣將階段性承受壓力。

中國大陸確診新型肺炎個案持續急增，多個國家亦相繼出現感染案例。中共國家衞健委公布，二日新型冠狀病毒確診病例新增2829宗，使累計個案增加至1.72萬宗，361人死亡。