大陸工業企業利潤 下降3.3%

大陸國家統計局3日發布的數據顯示，2019年，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額61995.5億元（人民幣，下同），比上年下降3.3%。

新華社報導，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，2019年，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜環境，大陸全國工業經濟戰線扎實推進供給側結構性改革，工業銷售實現增長，效益狀況結構性改善。

高技術製造業和戰略性新興產業利潤保持增長。2019年，高技術製造業和戰略性新興產業利潤比上年分別增長4.8%和3%，好於規模以上工業平均水平；高技術製造業和戰略性新興產業利潤佔全部規模以上工業利潤比重比上年分別提高1.2和1.6個百分點。

同時，利潤保持增長的行業較多。統計顯示，2019年，在41個工業大類行業中，28個行業利潤比上年增加，占比超過六成，其中9個行業利潤增速超過兩位數。

朱虹分析，工業企業利潤有所下降，主要是受市場需求不足、工業品價格下降、成本上升等因素影響。工業產品銷售增速回落。2019年，規模以上工業企業營業收入增長3.8%，增速比上年回落4.8個百分點。成本上升擠壓利潤空間。2019年，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.08元，比上年增加0.18元，主要是原材料、用工成本上升。

鋼鐵、石化、汽車等重點行業利潤下降拉動作用明顯。2019年，鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業利潤比上年分別下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%，合計影響規模以上工業企業利潤增速比上年下降7.4個百分點。

此外，個別行業及企業大幅計提資產減值損失。據測算，個別行業及企業2019年大幅計提資產減值損失，影響規模以上工業企業利潤增速比上年下降1.2個百分點。