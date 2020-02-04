為企業減負 上海返還失業保費

上海市人力資源和社會保障局副局長費予清3日透露，為應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，上海多部門共同研究推出企業減負的相關政策，包括：實施失業保險穩崗返還政策；推遲3個月調整社保繳費基數；延長社會保險繳費期；實施培訓費補貼政策。

中新社報導，上海市3日舉行上海市新型冠狀病毒感染的肺炎防控情況系列新聞發布會。上海市人力資源和社會保障局副局長費予清在會上介紹，2020年，上海將繼續對不裁員、少減員、符合條件的用人單位返還單位及其職工上年度實際繳納失業保險費總額的50%。該項政策實施後，預計2020年將會有約14萬家用人單位受益，減負約26億元（人民幣，下同）。

上海將推遲3個月調整社保繳費基數。據測算，預計當年度將為上海企業減輕社保繳費負擔101億元。其中，企業養老保險基金約為64億元，醫療保險含生育保險基金約33.4億元。此外，上海可延長社會保險繳費期，並將實施培訓費補貼政策。

上海市衛健委新聞發言人鄭錦在發布會上披露，目前，上海新型肺炎確診病例超過200例，最小確診病例僅7個月大。該7月齡患兒接觸過來自湖北的確診病例。據悉，目前，尚有180例疑似病例正在排查中。

上海市政府副秘書長、市防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝指出，全力防輸入、防擴散，切斷傳染源、阻斷傳播途徑，是上海打贏這場疫情防控阻擊戰的關鍵。上海疫情防控正處在關鍵窗口期。「我們要堅決嚴防死守，把道口守牢、小區管住、單位管好，切實做到守牢自己的門、管好自己的人。」他指出，上海將切實加強救治能力，加強臨床研究等，對確診病例、疑似病例情況進行科學治療研究，最大限度做到「提高治癒率、降低病死率」。