親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

為企業減負 上海返還失業保費

2020-02-04 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市人力資源和社會保障局副局長費予清3日透露，為應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，上海多部門共同研究推出企業減負的相關政策，包括：實施失業保險穩崗返還政策；推遲3個月調整社保繳費基數；延長社會保險繳費期；實施培訓費補貼政策。

中新社報導，上海市3日舉行上海市新型冠狀病毒感染的肺炎防控情況系列新聞發布會。上海市人力資源和社會保障局副局長費予清在會上介紹，2020年，上海將繼續對不裁員、少減員、符合條件的用人單位返還單位及其職工上年度實際繳納失業保險費總額的50%。該項政策實施後，預計2020年將會有約14萬家用人單位受益，減負約26億元（人民幣，下同）。

上海將推遲3個月調整社保繳費基數。據測算，預計當年度將為上海企業減輕社保繳費負擔101億元。其中，企業養老保險基金約為64億元，醫療保險含生育保險基金約33.4億元。此外，上海可延長社會保險繳費期，並將實施培訓費補貼政策。

上海市衛健委新聞發言人鄭錦在發布會上披露，目前，上海新型肺炎確診病例超過200例，最小確診病例僅7個月大。該7月齡患兒接觸過來自湖北的確診病例。據悉，目前，尚有180例疑似病例正在排查中。

上海市政府副秘書長、市防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝指出，全力防輸入、防擴散，切斷傳染源、阻斷傳播途徑，是上海打贏這場疫情防控阻擊戰的關鍵。上海疫情防控正處在關鍵窗口期。「我們要堅決嚴防死守，把道口守牢、小區管住、單位管好，切實做到守牢自己的門、管好自己的人。」他指出，上海將切實加強救治能力，加強臨床研究等，對確診病例、疑似病例情況進行科學治療研究，最大限度做到「提高治癒率、降低病死率」。

上海保險疫情

延伸閱讀

武漢肺炎疫情延燒 巴西計劃自中國湖北省撤僑

印度停發中國旅客電子簽證 台商改派台幹赴印

武漢肺炎 元大人壽保費、保單借款息最長緩繳6...

習近平：防武漢肺炎 要堅決服從黨中央統一指揮

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

鼠年開盤 陸股重摔7.7% 人民幣跌破7

2020-02-03 23:50

疫情續燒 陸ＧＤＰ恐不保五

2020-02-03 23:52

疫情打亂供應鏈 大陸科技廠下周開工拚產能

2020-02-03 23:50

全面暫停出團 陸旅行業陷休克

2020-02-04 00:32

東莞5公司違規提前復工 責令停業

2020-02-04 02:22

大陸工業企業利潤 下降3.3%

2020-02-04 02:22

京、滬緊急減負 搶救中小企

2020-02-04 01:07

習近平下令全力穩消費

2020-02-04 01:06

陸工業企業利潤衰退 四年首見

2020-02-04 01:06

陸股重摔7.7% 外資乘機撿貨

2020-02-04 01:02

避險情緒升高 人民幣貶破7

2020-02-04 00:38

人民幣重挫957點 跌幅為811滙改後最大

2020-02-03 23:13

首批武漢台人返台 台企聯：兩岸同胞攜手抗擊疫情

2020-02-03 22:41

鼠年開市大跌 滬指重挫7.7% 逾3,100檔臉綠

2020-02-03 16:48

大陸1月財新製造業PMI降至51.1 近5個月低點

2020-02-03 16:27

李彥宏：百度斥資13億設基金 結合AI對抗疫情

2020-02-03 15:39

鼠年開盤 陸股逾3000檔跌停、人民幣跌破7

2020-02-03 14:45

武漢疫情衝擊 瑞銀：陸首季GDP增速將放緩至3.8%

2020-02-03 12:04

大陸商業地產「抗疫」減免租金近人民幣百億

2020-02-03 11:11

在岸人民幣今開盤下挫逾600點 失守6.99關口

2020-02-03 10:16

2019年大陸規模以上工業企業利潤下降3.3%

2020-02-03 10:07

大陸A股鼠年開盤 3,000檔跌停

2020-02-03 10:02

人民幣中間價較假期前跌373點 創近半年最大跌幅

2020-02-03 09:53

武漢肺炎疫情擴大 陸股開盤重挫逾8%

2020-02-03 09:37

證監會：做好資本市場平穩開市準備

2020-02-03 01:56

大陸經濟形勢 「仍在合理區間」

2020-02-03 01:56

陸股開市如臨大敵 台股緊繃

2020-02-03 00:22

北京瞭望／庚子年的經濟亂帳

2020-02-03 00:07

房企延後開工 恆大地產開第一槍

2020-02-03 00:05

前人行官員：房地政策不宜收緊

2020-02-03 00:04

湖南爆禽流感...疫苗需求增 康友將受惠

2020-02-02 23:30

湖南爆禽流感 大陸經濟雪上加霜

2020-02-02 23:30

大陸．資金．對策／單用途預付卡管理及稅務分析

2020-02-02 23:30

大陸國家隊動作 投資人關注

2020-02-02 23:12

A股期貨夜盤 暫停交易

2020-02-02 23:12

陸股明開盤如臨大敵 人行將釋出5.3兆資金

2020-02-02 15:37

陸股3日開市普遍悲觀 有人喊延有人叫買

2020-02-02 15:02

陸企人物／網購創業不倒翁 她磨成生鮮一條龍

2020-02-02 13:38

大陸股匯明開紅盤…30條措施穩信心

2020-02-02 00:23
看更多

熱門文章

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

2020-02-03 10:00

新郎醫生10分鐘完婚秒回崗位 沒邀親友參加原因被推爆

2020-02-03 14:25

爸媽為疫情奮戰獨留兒過年 10歲弟超懂事讓人心疼

2020-02-03 12:00

武漢肺炎疫情擴大 陸股開盤重挫逾8%

2020-02-03 09:37

武漢台協會長蕭永瑞：第二批台胞返台仍是東航執飛

2020-02-04 00:01

人民幣重挫957點 跌幅為811滙改後最大

2020-02-03 23:13

當局早早訂購2000萬片 澳門無口罩之亂

2020-02-03 13:58

菲律賓緊急封關 逾百菲傭飛港前被迫滯留機場

2020-02-03 14:00

首批武漢台人返台 台企聯：兩岸同胞攜手抗擊疫情

2020-02-03 22:41

武漢肺炎、貿易戰、抗爭 完美風暴撲向香港經濟

2020-02-03 11:29

成都凌晨5.1地震 深度21公里震感強烈

2020-02-03 09:37

大陸A股鼠年開盤 3,000檔跌停

2020-02-03 10:02

在岸人民幣今開盤下挫逾600點 失守6.99關口

2020-02-03 10:16

鼠年開市大跌 滬指重挫7.7% 逾3,100檔臉綠

2020-02-03 16:48

武漢疫情衝擊 瑞銀：陸首季GDP增速將放緩至3.8%

2020-02-03 12:04

鼠年開盤 陸股逾3000檔跌停、人民幣跌破7

2020-02-03 14:45

大陸商業地產「抗疫」減免租金近人民幣百億

2020-02-03 11:11

人民幣中間價較假期前跌373點 創近半年最大跌幅

2020-02-03 09:53

李彥宏：百度斥資13億設基金 結合AI對抗疫情

2020-02-03 15:39

快評：疫病前的兩岸談判 仍需以民眾福祉為重

2020-02-03 22:18

瑞銀：武漢肺炎若沒降溫 中國GDP年增恐不到5%

2020-02-03 12:43

陸股盤中逾3千檔個股跌停 口罩類股逆勢上漲

2020-02-03 13:14

台灣參與WHO 中國外交部：一中原則下安排

2020-02-03 19:48

大陸1月財新製造業PMI降至51.1 近5個月低點

2020-02-03 16:27

2019年大陸規模以上工業企業利潤下降3.3%

2020-02-03 10:07

無畏武漢肺炎肆虐 華為等大陸晶片業者繼續生產

2020-02-03 17:34

港股開盤 恆指保持穩定微升48點

2020-02-03 10:02

習近平下令全力穩消費

2020-02-04 01:06

傳雙黃連可抗新型肺炎 港企股價爆升

2020-02-03 12:01

武漢肺炎衝擊 陸股開紅盤重挫8%

2020-02-03 20:41

東莞5公司違規提前復工 責令停業

2020-02-04 02:22

武漢肺炎影響 陸股低開大跌逾8%

2020-02-03 10:20

香港防疫 再封閉四口岸

2020-02-04 01:06

鼠年開盤 陸股重摔7.7% 人民幣跌破7

2020-02-03 23:50

港股暴跌後趨穩 恆指收盤升44點

2020-02-03 17:10

首批滯武漢國人返台 陸委會：兩岸合作成果

2020-02-04 02:15

避免近距感染 江西用無人機為居民量體溫

2020-02-03 22:03

疫情打亂供應鏈 大陸科技廠下周開工拚產能

2020-02-03 23:50

疫情續燒 陸ＧＤＰ恐不保五

2020-02-03 23:52

陸股重摔7.7% 外資乘機撿貨

2020-02-04 01:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top