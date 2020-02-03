親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「封城」之亂：武漢肺炎蔓延下 中共的內憂外患

民航局收到申請了！武漢撤台人包機延至晚上8時起飛

無畏武漢肺炎肆虐 華為等大陸晶片業者繼續生產

2020-02-03 17:34經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

儘管北京當局呼籲在各城市與省停工以阻止新型冠狀病毒（俗稱武漢病毒）蔓延，但包括華為在內的一些中國大陸科技公司仍在繼續製造零件和產品。

中國大陸電信巨頭華為3日表示，已恢復包括消費者裝置、電信設備在內的產品生產，而運營正常。 儘管北京呼籲某些城市和省份暫時停工，但華為仍依照一項允許某些關鍵產業繼續營運的特殊豁免權，重新開始生產。

該公司的發言人說，大部分是在廣東省東莞生產。路透報導，其他大陸公司也持續維持生產，在某些情況下甚至農曆新年期間也在營運，這意味著北京對其國內技術供應鏈的重視。

由國家支持的快閃記憶體晶片製造商長江存儲公司，總部正是位於病毒爆發地武漢市。但該公司3日確實尚未停止生產。

這名發言人在聲明說：「目前長江存儲的生產和運營正常，而且井然有序。」他並表示，目前尚無工廠員工確診感染，該公司已採取某些隔離措施與隔間，以確保員工安全。大陸官媒體報導，這家晶片製造商製造商並未在農曆新年假期期間停工。

此外，中心國際公司在整個春節假期也維持生產運轉。該公司3日在社群媒體表示，在農曆新年前組織了一個工作小組，以確保工廠能維持運作，同時保護員工的安全與遵守政府法令。

北京

延伸閱讀

印度確診第3個武漢肺炎病例 患者病情穩定

確診武漢肺炎後才有症狀 日本出現首例

武漢肺炎官方死亡數字 中國媒體質疑未見全貌

防範武漢肺炎！大學延後開學 陸生持續延緩來...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

大陸1月財新製造業PMI降至51.1 近5個月低點

2020-02-03 16:27

李彥宏：百度斥資13億設基金 結合AI對抗疫情

2020-02-03 15:39

武漢疫情衝擊 瑞銀：陸首季GDP增速將放緩至3.8%

2020-02-03 12:04

鼠年開盤 陸股逾3000檔跌停、人民幣跌破7

2020-02-03 14:45

大陸商業地產「抗疫」減免租金近人民幣百億

2020-02-03 11:11

在岸人民幣今開盤下挫逾600點 失守6.99關口

2020-02-03 10:16

2019年大陸規模以上工業企業利潤下降3.3%

2020-02-03 10:07

大陸A股鼠年開盤 3,000檔跌停

2020-02-03 10:02

人民幣中間價較假期前跌373點 創近半年最大跌幅

2020-02-03 09:53

武漢肺炎疫情擴大 陸股開盤重挫逾8%

2020-02-03 09:37

證監會：做好資本市場平穩開市準備

2020-02-03 01:56

大陸經濟形勢 「仍在合理區間」

2020-02-03 01:56

陸股開市如臨大敵 台股緊繃

2020-02-03 00:22

北京瞭望／庚子年的經濟亂帳

2020-02-03 00:07

房企延後開工 恆大地產開第一槍

2020-02-03 00:05

前人行官員：房地政策不宜收緊

2020-02-03 00:04

湖南爆禽流感 大陸經濟雪上加霜

2020-02-02 23:30

湖南爆禽流感...疫苗需求增 康友將受惠

2020-02-02 23:30

大陸．資金．對策／單用途預付卡管理及稅務分析

2020-02-02 23:30

大陸國家隊動作 投資人關注

2020-02-02 23:12

A股期貨夜盤 暫停交易

2020-02-02 23:12

陸股明開盤如臨大敵 人行將釋出5.3兆資金

2020-02-02 15:37

陸股3日開市普遍悲觀 有人喊延有人叫買

2020-02-02 15:02

陸企人物／網購創業不倒翁 她磨成生鮮一條龍

2020-02-02 13:38

大陸股匯明開紅盤…30條措施穩信心

2020-02-02 00:23

瑞幸咖啡傳財務造假 股價暴跌

2020-02-02 00:15

上海巡禮／晉升金融科技城 外灘挑戰星港地位

2020-02-02 00:09

紅盤日備戰 陸金融防疫30招齊發

2020-02-01 23:43

大陸本季GDP增幅恐剩4%

2020-02-01 23:39

陸金融防疫 人行提高資金流動性

2020-02-01 23:36

大陸十城二手房 春節零成交

2020-02-01 23:35

香港樓價一路走跌 年後「小陽春」無望

2020-02-01 16:18

大陸股匯市後天開市 官方祭出30大招穩定市場

2020-02-01 15:35

人行：2月3日開市將透過多種貨幣政策工具提供流動性

2020-02-01 14:52

陸股一周／陸股建議逢低加碼

2020-02-01 13:26

陸百年老店轉型 變身網紅

2020-02-01 04:19

「老乾媽」跨界時尚 拚行銷

2020-02-01 04:16

「狗不理」好潮 賣起面膜

2020-02-01 04:15

步步高董座金志江 讓小米冒汗

2020-02-01 04:15
看更多

熱門文章

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

2020-02-03 10:00

湖南爆禽流感 大陸經濟雪上加霜

2020-02-02 23:30

新郎醫生10分鐘完婚秒回崗位 沒邀親友參加原因被推爆

2020-02-03 14:25

武漢肺炎疫情擴大 陸股開盤重挫逾8%

2020-02-03 09:37

陸股開市如臨大敵 台股緊繃

2020-02-03 00:22

爸媽為疫情奮戰獨留兒過年 10歲弟超懂事讓人心疼

2020-02-03 12:00

北京瞭望／庚子年的經濟亂帳

2020-02-03 00:07

湖南爆禽流感...疫苗需求增 康友將受惠

2020-02-02 23:30

在岸人民幣今開盤下挫逾600點 失守6.99關口

2020-02-03 10:16

大陸A股鼠年開盤 3,000檔跌停

2020-02-03 10:02

武漢肺炎、貿易戰、抗爭 完美風暴撲向香港經濟

2020-02-03 11:29

長沙「小湯山」醫院 3天改造完工

2020-02-03 01:52

成都凌晨5.1地震 深度21公里震感強烈

2020-02-03 09:37

菲律賓緊急封關 逾百菲傭飛港前被迫滯留機場

2020-02-03 14:00

福建康山醫院 跟時間賽跑

2020-02-03 01:53

兩岸微流行／旅遊業 暫時停止呼吸

2020-02-03 00:13

鼠年開市大跌 滬指重挫7.7% 逾3,100檔臉綠

2020-02-03 16:48

A股期貨夜盤 暫停交易

2020-02-02 23:12

武漢疫情衝擊 瑞銀：陸首季GDP增速將放緩至3.8%

2020-02-03 12:04

人民幣中間價較假期前跌373點 創近半年最大跌幅

2020-02-03 09:53

當局早早訂購2000萬片 澳門無口罩之亂

2020-02-03 13:58

大陸商業地產「抗疫」減免租金近人民幣百億

2020-02-03 11:11

湖南爆禽流感 急撲殺1.7萬家禽

2020-02-03 00:10

鼠年開盤 陸股逾3000檔跌停、人民幣跌破7

2020-02-03 14:45

李彥宏：百度斥資13億設基金 結合AI對抗疫情

2020-02-03 15:39

廣東AI教學 抗疫停課不停學

2020-02-03 01:55

1次5個 杭州發定量免費口罩

2020-02-03 01:52

瑞銀：武漢肺炎若沒降溫 中國GDP年增恐不到5%

2020-02-03 12:43

房企延後開工 恆大地產開第一槍

2020-02-03 00:05

大陸國家隊動作 投資人關注

2020-02-02 23:12

在閩台胞宅家：惦記武漢朋友

2020-02-03 01:54

溫州也有數十台人 台協會長盼政府援助防疫物資

2020-02-02 22:50

陸股盤中逾3千檔個股跌停 口罩類股逆勢上漲

2020-02-03 13:14

大陸經濟形勢 「仍在合理區間」

2020-02-03 01:56

2019年大陸規模以上工業企業利潤下降3.3%

2020-02-03 10:07

北京迎鼠年初雪 網友祈願：疫情快快過去吧

2020-02-03 01:54

證監會：做好資本市場平穩開市準備

2020-02-03 01:56

大陸1月財新製造業PMI降至51.1 近5個月低點

2020-02-03 16:27

前人行官員：房地政策不宜收緊

2020-02-03 00:04

港股開盤 恆指保持穩定微升48點

2020-02-03 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top