無畏武漢肺炎肆虐 華為等大陸晶片業者繼續生產

儘管北京當局呼籲在各城市與省停工以阻止新型冠狀病毒（俗稱武漢病毒）蔓延，但包括華為在內的一些中國大陸科技公司仍在繼續製造零件和產品。

中國大陸電信巨頭華為3日表示，已恢復包括消費者裝置、電信設備在內的產品生產，而運營正常。 儘管北京呼籲某些城市和省份暫時停工，但華為仍依照一項允許某些關鍵產業繼續營運的特殊豁免權，重新開始生產。

該公司的發言人說，大部分是在廣東省東莞生產。路透報導，其他大陸公司也持續維持生產，在某些情況下甚至農曆新年期間也在營運，這意味著北京對其國內技術供應鏈的重視。

由國家支持的快閃記憶體晶片製造商長江存儲公司，總部正是位於病毒爆發地武漢市。但該公司3日確實尚未停止生產。

這名發言人在聲明說：「目前長江存儲的生產和運營正常，而且井然有序。」他並表示，目前尚無工廠員工確診感染，該公司已採取某些隔離措施與隔間，以確保員工安全。大陸官媒體報導，這家晶片製造商製造商並未在農曆新年假期期間停工。

此外，中心國際公司在整個春節假期也維持生產運轉。該公司3日在社群媒體表示，在農曆新年前組織了一個工作小組，以確保工廠能維持運作，同時保護員工的安全與遵守政府法令。