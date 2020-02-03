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鼠年開市大跌 滬指重挫7.7% 逾3,100檔臉綠

2020-02-03 16:48聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

受新型冠狀病毒疫情影響，A股市場鼠年開市大跌，上證綜指今（3）開盤下跌8.73%、深證成指下跌9.13%。盤中，主要指數跌幅一度收窄至7%，最終分別收跌7.72%、8.45%。

今日收盤，上證綜指跌7.72%，收2746.61；深證成指跌8.45%，收9779.67；創業板指跌6.85%，收1795.77。

A股共3,185檔股票跌幅在9%以上，88檔股票漲幅在9%以上。

中證網報導，中信證券研究部報表示，長假期間疫情積累的負面情緒集中釋放，造成市場短期超調；同時槓桿和股權質押降至低位，受迫性賣出壓力緩釋。疫情的衝擊預計會集中在今年首季，全年不悲觀。

中信證券研究部表示，3日上證綜指開盤下跌8.73%，人民幣兌美元在岸匯率破7。對比開盤更早的A 50指數和港股，疫情影響的負面影響都是脈衝性和一次性的，過去兩個交易日港股已經開始回穩。

A股成交總額人民幣5,195億元，較前一交易日的人民幣8,090億元大幅減少2,895億元。其中，滬市成交人民幣2,570億元，比上一交易日人民幣3,275億元減少705億元，深市成交2,625億元。

A股市場鼠年開市大跌，上證綜指跌7.72%，收2746.61；A股共3,185檔...
A股市場鼠年開市大跌，上證綜指跌7.72%，收2746.61；A股共3,185檔股票跌幅在9%以上。照片／新浪網
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