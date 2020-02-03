大陸1月財新製造業PMI降至51.1 近5個月低點

財新網今（3）日發布，1月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）降至51.1，小幅下滑0.4個百分點，為近五個月最低，與大陸國家統計局製造業PMI走勢一致。分析預期，後續經濟將受新型冠狀病毒肺炎疫情影響。

財新智庫莫尼塔研究董事長鐘正生稱，2020年初大陸經濟企穩回升放緩。儘管企業信心受到中美第一階段協議的提振，但由於內外需求改善力度有限，企業在生產修復後並沒有出現全局性補庫存，同時需關注原材料成本上升的壓力。後續經濟將受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，需適當的逆周期政策予以加持。

大陸國家統計上周公布1月製造業PMI為50，落在榮枯分界線上，低於上月0.2個百分點。

數據顯示，新訂單指數連續三個月回落，1月降至2019年10月以來最低，但仍處於擴張區間。這部分受到外需拖累，1月新出口訂單指數結束連續三個月的擴張，降至榮枯分界線以下。受訪廠商反映，海外需求相對疲弱。

1月廠商生產增速放緩，產出指數降至2019年9月以來最低，但處於榮枯分界線以上。分類數據顯示，1月消費品類產出增速最為強勁。

部分企業為控制成本，采取壓縮規模的措施，導致1月大陸製造業用工數量重現下降，就業指數自2019年11月以來首次降至榮枯分界線以下。