大陸商業地產「抗疫」減免租金近人民幣百億

2020年春節因新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發，衝擊各大百貨商場收入，據不完全統計，目前共79家商業地產商推出捐款、免租金等優惠活動，緩解疫情影響。21世紀經濟估算，其讓利總規模接近人民幣百億元。

21世紀經濟報導，據全聯房地產商會商業地產工作委員會對旗下109家會員統計顯示，共79家商業地產商實施租金減免的優惠政策。此外，截至2020年2月2日，購物中心行業直接捐款的金額達人民幣10億元左右。

紅星美凱龍日前公告指出，免除符合條件的82家自營商場相關商戶一個月的租金及管理費。此前，萬達、龍湖、融創、華潤等房企紛紛推出類似的租金減免措施。

此次減租活動涉及近600家百貨商場、購物中心。在時間上，短則一周，長則兩個月；在減租方式上，超七成運營商採用租金減半，部分則全部免除租金。其中，萬達、華潤均下發了租金全免通知。

龍湖實施租金減半，但減免時間達67天，且租金費用中包含物管費、推廣費。粗略估算，龍湖本次租金減免額將超過人民幣5億元。大陸最大的商業地產運營商萬達，估算將減免人民幣40多億元的租金。