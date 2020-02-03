在岸人民幣今開盤下挫逾600點 失守6.99關口

在岸人民幣對美元匯率今（3）日開盤下挫逾600點，失守6.99關口，同時，離岸人民幣對美元衝高回落，但仍較前一日收盤價反彈逾百點，收復6.99關口。

中國證券網報導，截至9點38分，在岸、離岸人民幣對美元分別報6.9900、6.9893。

人民幣對美元中間價調降373個基點，報6.9249，中間價貶值至2020年1月13日以來最低，降幅創2019年8月6日以來最大。

中間價出爐後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率短線走低，跌破6.99關口。人民幣對美元匯率在離岸市場和在岸市場的價差基本抹平。

武漢大學經濟學博導教授管濤預計，未來新型冠狀病毒感染肺炎疫情對於人民幣匯率的影響是臨時性衝擊，人民幣匯率將階段性承壓。但隨著疫情平復、影響消退，壓力逐步減退，人民幣匯率將重回雙向震盪走勢，由基本面因素決定人民幣對外是震盪升值抑或貶值。