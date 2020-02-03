大陸經濟形勢 「仍在合理區間」

面對來勢洶洶的新型肺炎疫情，2020年大陸經濟形勢將如何？中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生受訪稱，此次疫情對中國大陸經濟的影響是短期的、局部性的，全年經濟增長仍將保持在合理區間。

中新社報導，張燕生認為，疫情會對今年一、二月份武漢及周邊的旅遊業、餐飲業和日用品消費產生較大影響。但隨著2月3日起各地逐漸復工，大多數人群將在戴口罩和防人際傳播的條件下恢復正常經濟社會生活，消費和服務業也會逐漸重回正軌。預計今年下半年主要疫區的消費和服務業有望恢復正常。

張燕生表示，「武漢製造」的產業鏈與廣東、江浙、天津等地不同，其參與國際工序分工體系的程度較低，本地產業鏈相對完整，因此這次疫情對全大陸乃至全球供應鏈的影響有限。

另外，吸收外資前景依然可期。近年來中國大陸實際利用外資的結構發生兩個重要變化，一是從成本驅動型轉變為市場驅動型，二是從製造業為主轉變為以服務業為主。這兩個變化，決定疫情對中國大陸吸收外資的影響是短期的、有限的。

張燕生直言，豬肉、能源價格高企等導致去年CPI上漲，今年疫情會導致食品、藥品的價格有可能繼續上漲，物價壓力會較大，宏觀調控政策如何逆周期統籌協調將面臨新考驗。目前，大陸官方已經密集出手，對沖疫情給大陸經濟的影響。

大陸銀保監會明確表示，對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸；人社部也鼓勵受疫情影響導致生產經營困難的企業盡量不裁員或者少裁員。

在張燕生看來，今後中國大陸應推出更多有力措施穩定預期，提振信心。他表示，經過這次疫情，大陸個人和公共衛生意識會顯著提高，政府公共服務及治理體系和治理能力現代化改革進程也會加快，今年經濟運行仍將保持在合理區間。

「對中國經濟而言，疫情這件壞事是可以變成好事的，但這取決於各級政府能不能以此事件為契機完善治理體系，提高治理能力，重點是改善市場環境、政策環境和法治環境，這是一塊試金石。如果回答是肯定的，那麼中國經濟今年全年增長有可能超出預期。」張燕生說。