證監會：做好資本市場平穩開市準備

大陸證監會副主席李超1日表示，證監會將扎實做好資本市場平穩開市的各項準備，加強輿論引導和預期管理，促進市場穩定運行。

中新社報導，針對湖北等疫情嚴重地區的企業，李超表示，大陸證監會將加大政策傾斜力度，充分發揮資本市場機制功能，優先為疫情嚴重地區相關企業提供高效便捷直接融資服務，包括對註冊在湖北等疫情嚴重地區的相關企業及募集資金主要用於疫情防控領域的企業，實施公司債券、資產支持證券發行綠色通道政策等。

大陸央行（人行）、財政部、銀保監會、證監會等部門1日聯合發布了「關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知」。李超表示，這次聯合發布的通知中，直接涉及資本市場的主要有9條措施。總的考慮是，按照一切有利於疫情防控和促進資本市場平穩運行的原則，特殊時期作出特別政策安排，尊重市場的規律，體現監管彈性，為受疫情嚴重影響的地區、企業、投資者盡快渡過難關全力提供金融支持。

對於部分上市公司受疫情影響在信息披露、併購重組等面臨挑戰，李超表示，大陸證監會將研究延期披露定期報告；對於受審計工作影響預計難以在原預約日期披露2019年年報的上市公司，可以依規向證券交易所申請辦理延期至2020年4月30日前披露；適當放寬併購重組業務相關時限；合理延長股票、債券融資等相關業務許可有效期。

針對下一步在加強金融服務和維護市場平穩運行方面的舉措，李超表示， 大陸證監會將進一步加強對各交易所、行業機構等的監督和指導，有效調度金融資源，確保資本市場基礎設施運行平穩有序、金融服務暢通便捷。