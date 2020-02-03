親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

證監會：做好資本市場平穩開市準備

2020-02-03 01:56聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸證監會副主席李超1日表示，證監會將扎實做好資本市場平穩開市的各項準備，加強輿論引導和預期管理，促進市場穩定運行。

中新社報導，針對湖北等疫情嚴重地區的企業，李超表示，大陸證監會將加大政策傾斜力度，充分發揮資本市場機制功能，優先為疫情嚴重地區相關企業提供高效便捷直接融資服務，包括對註冊在湖北等疫情嚴重地區的相關企業及募集資金主要用於疫情防控領域的企業，實施公司債券、資產支持證券發行綠色通道政策等。

大陸央行（人行）、財政部、銀保監會、證監會等部門1日聯合發布了「關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知」。李超表示，這次聯合發布的通知中，直接涉及資本市場的主要有9條措施。總的考慮是，按照一切有利於疫情防控和促進資本市場平穩運行的原則，特殊時期作出特別政策安排，尊重市場的規律，體現監管彈性，為受疫情嚴重影響的地區、企業、投資者盡快渡過難關全力提供金融支持。

對於部分上市公司受疫情影響在信息披露、併購重組等面臨挑戰，李超表示，大陸證監會將研究延期披露定期報告；對於受審計工作影響預計難以在原預約日期披露2019年年報的上市公司，可以依規向證券交易所申請辦理延期至2020年4月30日前披露；適當放寬併購重組業務相關時限；合理延長股票、債券融資等相關業務許可有效期。

針對下一步在加強金融服務和維護市場平穩運行方面的舉措，李超表示， 大陸證監會將進一步加強對各交易所、行業機構等的監督和指導，有效調度金融資源，確保資本市場基礎設施運行平穩有序、金融服務暢通便捷。

疫情資本市場上市公司

延伸閱讀

武漢肺炎「重災區」溫州 調查：每例患者平均接...

開工前夕 北京市官員：還在湖北民眾暫時別回來

武漢肺炎封城不封橋 擋不住急著賺錢的農民工

武漢肺炎疫情嚴峻！美國防疫物資進口 中國取消...

相關新聞

陸股開市如臨大敵 台股緊繃

2020-02-03 00:22

湖南爆禽流感 大陸經濟雪上加霜

2020-02-02 23:30

大陸經濟形勢 「仍在合理區間」

2020-02-03 01:56

北京瞭望／庚子年的經濟亂帳

2020-02-03 00:07

房企延後開工 恆大地產開第一槍

2020-02-03 00:05

前人行官員：房地政策不宜收緊

2020-02-03 00:04

湖南爆禽流感...疫苗需求增 康友將受惠

2020-02-02 23:30

大陸．資金．對策／單用途預付卡管理及稅務分析

2020-02-02 23:30

大陸國家隊動作 投資人關注

2020-02-02 23:12

A股期貨夜盤 暫停交易

2020-02-02 23:12

陸股今開紅盤 國安基金高度戒備

2020-02-02 23:11

陸股明開盤如臨大敵 人行將釋出5.3兆資金

2020-02-02 15:37

陸股3日開市普遍悲觀 有人喊延有人叫買

2020-02-02 15:02

陸企人物／網購創業不倒翁 她磨成生鮮一條龍

2020-02-02 13:38

大陸股匯明開紅盤…30條措施穩信心

2020-02-02 00:23

瑞幸咖啡傳財務造假 股價暴跌

2020-02-02 00:15

上海巡禮／晉升金融科技城 外灘挑戰星港地位

2020-02-02 00:09

紅盤日備戰 陸金融防疫30招齊發

2020-02-01 23:43

大陸本季GDP增幅恐剩4%

2020-02-01 23:39

陸金融防疫 人行提高資金流動性

2020-02-01 23:36

大陸十城二手房 春節零成交

2020-02-01 23:35

香港樓價一路走跌 年後「小陽春」無望

2020-02-01 16:18

大陸股匯市後天開市 官方祭出30大招穩定市場

2020-02-01 15:35

人行：2月3日開市將透過多種貨幣政策工具提供流動性

2020-02-01 14:52

陸股一周／陸股建議逢低加碼

2020-02-01 13:26

陸百年老店轉型 變身網紅

2020-02-01 04:19

「老乾媽」跨界時尚 拚行銷

2020-02-01 04:16

「狗不理」好潮 賣起面膜

2020-02-01 04:15

步步高董座金志江 讓小米冒汗

2020-02-01 04:15

寧夏首富扶貧 荒漠種枸杞

2020-02-01 04:14

陸上月製造業PMI走跌

2020-02-01 04:09

地產商挺餐飲業 減免租金

2020-02-01 04:06

A股2月3日星期一開紅盤 恐掀「爆雷潮」

2020-02-01 04:05

【彭博專欄】金融市場比以往更依賴官僚體系…陸股紅盤日考驗大

2020-02-01 03:29

萬箭齊發 陸股能擋住賣壓？

2020-01-31 23:46

大陸1月PMI降至50 官方指疫情衝擊尚未顯現

2020-01-31 11:21

陸股封關 上證跌破3,000點

2020-01-24 01:53

傳染病衝擊 大陸股匯震盪

2020-01-23 00:07

陸境外所得課稅 台商影響有限

2020-01-23 00:05
看更多

熱門文章

武漢肺炎還沒完 緊鄰湖北的湖南再爆H5N1禽流感

2020-02-02 08:18

陸股明開盤如臨大敵 人行將釋出5.3兆資金

2020-02-02 15:37

山西男踢一腳 688米護欄應聲倒 網諷「豆腐渣工程」

2020-02-02 13:45

成都街頭放數百口罩免費自取 好心人：有多就分大家

2020-02-02 11:08

湖北武漢肺炎未消 湖南又爆禽流感 急撲殺上萬家禽

2020-02-02 11:32

陸股3日開市普遍悲觀 有人喊延有人叫買

2020-02-02 15:02

陸企人物／網購創業不倒翁 她磨成生鮮一條龍

2020-02-02 13:38

紅盤日在即 中國5部門釋30項金融措施穩信心

2020-02-02 13:15

溫州也有數十台人 台協會長盼政府援助防疫物資

2020-02-02 22:50

湖南爆禽流感 大陸經濟雪上加霜

2020-02-02 23:30

大陸國家隊動作 投資人關注

2020-02-02 23:12

A股期貨夜盤 暫停交易

2020-02-02 23:12

北京瞭望／庚子年的經濟亂帳

2020-02-03 00:07

房企延後開工 恆大地產開第一槍

2020-02-03 00:05

兩岸微流行／旅遊業 暫時停止呼吸

2020-02-03 00:13

前人行官員：房地政策不宜收緊

2020-02-03 00:04

湖南爆禽流感 急撲殺1.7萬家禽

2020-02-03 00:10

大陸．資金．對策／單用途預付卡管理及稅務分析

2020-02-02 23:30

1次5個 杭州發定量免費口罩

2020-02-03 01:52

長沙「小湯山」醫院 3天改造完工

2020-02-03 01:52

福建康山醫院 跟時間賽跑

2020-02-03 01:53

證監會：做好資本市場平穩開市準備

2020-02-03 01:56

大陸經濟形勢 「仍在合理區間」

2020-02-03 01:56

廣東AI教學 抗疫停課不停學

2020-02-03 01:55

江蘇燈藝師 隔海視訊裝彩燈

2020-02-03 01:54

陸股開市如臨大敵 台股緊繃

2020-02-03 00:22

北京迎鼠年初雪 網友祈願：疫情快快過去吧

2020-02-03 01:54

在閩台胞宅家：惦記武漢朋友

2020-02-03 01:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top