上海巡禮／晉升金融科技城 外灘挑戰星港地位

上海外灘將晉升為科技金融城。 （中新社） 分享 facebook

外灘對上海人而言，是城市文明的天際線；萬國建築博覽群，則凸顯了上海的國際化和開放性。接下來上海要在今年4月，在外灘辦一場全球最高級別金融科技大會，屆時外灘將新增一張「金融科技」的新名片。

為了要在五年內成為具有全球競爭力的中心，上海市政府日前發布「加快推進上海金融科技中心建設實施方案」，還找來螞蟻金服主辦「外灘大會」，預計以後每年辦一次，並永久落戶上海。

當今全球頂端的兩個產業，分別是科技和金融，一個城市只要抓住其中一個，就能躋身第一梯隊，上海野心不小，兩個都想要。

先從金融來看，英國智庫Z/Yen集團與深圳綜合開發研究院，去年九月發布「全球金融中心指數」報告，紐約、倫敦、香港、新加坡、上海排名前五名。

全球頂級金融中心的格局早已定，紐約、倫敦是難以撼動的第一梯隊，香港、新加坡是穩如磐石的第二梯隊，上海的金融地位想再晉升一個台階，挑戰巨大，難度很高。

想成為支配全球的頂級金融中心，僅靠自身金融業是不夠的，還需要貨幣霸權的支持，倫敦和紐約之所以站在頂端，背後是英鎊和美元作為國際貨幣的強勢地位。

香港和新加坡則憑藉自由港以及城市經濟體的特殊優勢，做的是離岸金融和超級連絡人的生意。上海想要破局，決定要和科技聯姻，建設全球領先的金融科技中心，於是接連推出自貿區、科創版，以及即將舉辦的外灘大會。