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香港樓價一路走跌 年後「小陽春」無望

2020-02-01 16:18世界日報 香港新聞組╱香港1日電

香港政府昨天公布，2019年12月住宅樓價指數再度回落，按月跌1.66%，為去年跌幅第二大月份；但去年全年樓價指數累計仍上升5.31%，為連續11年上漲。房地產業者認為，香港經濟正步入衰退，加上肺炎疫情影響，可說是雪上加霜，估計經濟表現及購買力會持續變差。

文匯報報導，去年香港樓市在中美貿易戰及修例風波雙重影響下，下半年樓價狂瀉，差估署昨日最新數據顯示，去年樓價由年中高位至年底，一共下跌4.64%，惟全年仍錄逾5%升幅。業內人士指，受到最近新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，預料本季樓價將繼續下跌約3%至5%，曾經預計會出現的「小陽春」不會出現，反之成交量在未來一至兩個月料急瀉25%至35%。

差餉物業估價署昨日公布私人住宅售價指數，去年12月報378.5點，按月再跌1.66%。當時武漢疫情未算嚴重，樓價下跌的原因，估計因為中美貿易戰惡化、以及修例風波引發的暴力示威所影響。

根據資料，去年12月所有單位類別的樓價全線下跌，當中跌幅最大的類別為面積1076方呎至1721方呎的D類單位，而面積430方呎以下、最細的A類單位，仍屬跌幅較大的類別。

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，經濟衰退加上疫情影響，樓市雪上加霜，估計未來2至3個月樓市或出現結業潮、裁員潮等，未來1至2個月樓價指數料繼續向下調整。他又提到，之前曾預計農曆新年後會出現「小陽春」，但在「疫情」變壞的情況下，相信「小陽春」不會出現，而住宅成交量在未來1至2個月更有機會下跌25-35%。

香港

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