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大陸股匯市後天開市 官方祭出30大招穩定市場

2020-02-01 15:35聯合報 記者李仲維／即時報導

大陸股匯市即將於3日開市，中國人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局等五部門今（1）日聯合印發《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，祭出30大招盼穩定市場。

《通知》指出，免收湖北省上市公司、掛牌公司應向證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統繳納的2020年度上市年費和掛牌年費。

這30項措施重點包括人民銀行分支機搆對因春節假期調整受到影響的金融機構，根據實際情況適當提高1月下旬存款準備金考核的容忍度。引導金融機構加大信貸投放支援實體經濟，促進貨幣信貸合理增長。

為受疫情影響較大的地區、行業和企業提供差異化優惠的金融服務。金融機構要通過調整區域融資政策、內部資金轉移定價、實施差異化的績效考核辦法等措施，提升受疫情影響嚴重地區的金融供給能力。

對受疫情影響較大領域和地區的融資需求，金融機構要建立、啟動快速審批通道，簡化業務流程，切實提高業務辦理效率。並支持開發性、政策性銀行加大信貸支持力度，加強製造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持。

此外，對於在金融租賃公司辦理疫情防控相關醫療設備的金融租賃業務，鼓勵予以緩收或減收相關租金和利息，提供醫療設備租賃優惠金融服務。

為了確保支付清算通暢運行，人民銀行將根據需要，鬆綁小額支付系統業務限額，延長大額支付系統、中央銀行會計核算數據集中系統執行時間，支持金融機構線上辦理人民幣交存款等業務。

上市公司受疫情影響，難以按期披露業績預告或業績快報的，可向證券交易所申請延期辦理；難以在原預約日期披露2019年年報的，可向證券交易所申請延期至2020年4月30日前披露。湖北省證券基金經營機構可向當地證監局申請延期辦理年度報告的審計、披露和報備。

通知還表示，對疫情防控確有需要的，可取消企業借用外債限額等，並可線上申請外債登記，便利企業進行跨境融資。

人行等五部門今（1）日祭出30大招盼穩定市場。新華社資料照片
人行等五部門今（1）日祭出30大招盼穩定市場。新華社資料照片
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疫情中國人民銀行上市公司

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