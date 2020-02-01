人行：2月3日開市將透過多種貨幣政策工具提供流動性

中國人民銀行副行長、大陸外匯局局長潘功勝接受人行主管的《金融時報》專訪時表示，2月3日金融市場開市後，人行將透過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，向市場提供流動性。

人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局等五部門今（1）日聯合印發《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》。潘功勝在專訪中表示，當前，疫情防控正處於關鍵階段，人行會同有關部門聯合印發《通知》，重點是加大貨幣信貸支持力度，保持流動性合理充裕，強化對重點醫用物品和生活物資生產企業的金融支持。

他表示，2月3日金融市場開市後，人民銀行將提供充足的流動性，加大逆週期調節強度，保持金融市場流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行。特別是考慮到疫情特殊時期和延期開市的雙重影響，人行將透過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具向市場提供流動性。

潘功勝指出，在疫情防控期間，人行將向主要全國性銀行和湖北等重點省（市、區）的部分地方法人銀行提供總計人民幣3,000億元低成本專項再貸款資金，要求獲得再貸款資金的銀行，向因應疫情的重要醫用、生活物資生產企業提供優惠利率的信貸支援。

他透露，1月31日人民銀行已經召集有關銀行召開會議，要求各商業銀行主動加強與名單內的相關企業對接，提供足額信貸資源，全力滿足重點企業的合理融資需求。

潘功勝說，疫情爆發以來，受疫情影響較大的行業企業和居民一直是金融系統的重點服務對象，下一步還將進一步加強相關金融服務。一是透過加大融資支持、適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響。對受疫情影響嚴重的企業到期還款困難的，可予以展期或續貸。