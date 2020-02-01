步步高董座金志江 讓小米冒汗

金志江 分享 facebook 大陸兒童界的Apple Watch「小天才」電話手表，銷量曾緊追小米、華為的智慧手環，創下驚人佳績，背後推手為步步高教育電子有限公司董事長金志江，坐穩電子教育一哥寶座。他的經商秘訣「本分」：做對的事情，再把事情做對。

金志江是大陸傳奇商業教父段永平的四大門徒之一，曾與OPPO創辦人陳明永、vivo創辦人沈煒與拼多多創辦人黃崢共同闖天下。如今四人在商界各據一方，成績斐然。

中國企業新聞網指出，步步高的「小天才」電話手表的銷量曾比Apple Watch在大陸的銷量還多。在2017年「小天才」銷量達500萬只，占大陸兒童手表市場的50%。據IDC數據顯示，2018年Q3可穿戴市場排名，步步高以153萬隻的兒童電話表銷量名列第三，緊追小米和華為的智慧手環。

步步高教育電子有限公司於1995年在廣東省東莞市成立，致力於電教產品的研發、生產、銷售和服務，先後推出復讀機、電子詞典、學習電腦、點讀機、學習機、家教機等多個品類。

對金志江而言，步步高是最初也是唯一。1995年，時任中山小霸王公司總經理的段永平，因股改方案未被上級怡華集團通過，選擇辭職，同時帶走小霸王的六名員工，並創建步步高電子有限公司。而金志江正是這六人之一。

步步高在1997年推出學生電腦，金志江立下汗馬功勞。他人生中的第一次業務出差，去山西一所學校，設立一間電腦教室。離開時，校長對他說，這所學校的學生最多就讀到高中，沒機會上大學，有你們的產品，學生就能練習打字，可能去城市找工作。

「你們的產品是積德的，要好好做。」這席話讓金志江感動萬分，奠定他專注在教育電子產品領域，一待就是24年。

從「小天才」商標例子來看企業文化，步步高最早出價300萬，持有人不賣。2008年金融危機時，公司委託第三方去找對方談，30萬元成交。一年後，金志江找到對方並補上270萬，因為這個品牌值300萬元。

公司的「本分」文化，不放過任何事情，大到跟供應商、媒體合作，小到處理一件小事，都是要把本分作為價值的思考和唯一判斷的準則。