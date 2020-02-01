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寧夏首富扶貧 荒漠種枸杞

2020-02-01 04:14經濟日報 記者李仲維／綜合報導

黨彥寶
黨彥寶
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過去一年，A股共有203家公司上市，催生出558位億萬富豪。寶豐能源實際控制人、寧夏省首富黨彥寶家族以人民幣507億元榮登2019年A股IPO首富。

黨彥寶1973年出生於寧夏的偏遠山村，在艱苦的生活環境下，他20歲左右就開始拚搏奮鬥、挑戰命運。2002年，黨彥寶抓住西部大開發的機遇，在發展商貿業的基礎上，逐步涉足現代物流、房地產、石油貿易等多個領域。正當企業做得風生水起，賺得盆盈缽滿時，他放棄占企業效益70%的建材、房地產、石油貿易等業務，整合人才、資金、精力投入循環經濟。

經多年打拚，黨彥寶2006年在寧東能源化工基地投資人民幣300多億元打造「寶豐能源循環經濟工業基地」，成功實現公司轉型。如今的寶豐能源，已形成煤、電、化、油、氣的循環發展，公司的各個生產單位首尾相聯，環環相扣，上一個生產單位的廢料，正好是下一個生產單位的原料，逐級回收利用，直到「吃乾榨盡」。

2010年，黨彥寶斥鉅資在銀川市打造110萬平方公尺的國際商貿城，成為銀川的商業地標之一。

其實，寧夏是一個貧困落後的地區，曾被聯合國教科文組織稱為「不適宜人類居住的地方」。黨彥寶在荒漠化最為嚴重、生態植被最差的區域治理16萬畝荒漠化土地，改善生態環境，同時在改善的過程中利用當地的特色農作物，種植10萬畝枸杞，並將10萬畝枸杞作為農業特色產業扶貧項目，他以高於市場一倍的價格，對貧困戶採摘的枸杞進行回購。

在實現財富穩步積累的同時，黨彥寶也在深入思考創造財富的目的和人生的意義。他說：「作為一名社會培養起來的企業家，奉獻愛心、回報社會、感恩黨和政府是我和家庭應有的追求，也是一個有社會責任感企業發展的方向」。

2011年之前，黨彥寶和公司參與各種形式的公益慈善活動，累計捐款超過人民幣3,500萬元。2011年1月，黨彥寶和夫人邊海燕發起成立寧夏燕寶慈善基金會，並向基金會一次捐贈人民幣5億元，用於以助學、助醫為主的公益慈善活動。此後，黨彥寶不斷參與公益慈善活動，連續多年登上胡潤慈善榜。除獲得中共總書記習近平接見外，2016年他還被評為年度十大慈善家，並獲得前美國總統歐巴馬妹妹瑪雅頒發的全球慈善領袖獎。

把公益當做事業的黨彥寶不厭其煩地提及，「做『社會企業』是我的不懈追求，做『公益慈善』是我家庭傳承的最高境界，公益慈善之路將永遠延續。」

人民幣房地產

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