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陸上月製造業PMI走跌

2020-02-01 04:09經濟日報 記者李仲維／綜合報導

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
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大陸國家統計局昨（31）日發布1月官方製造業PMI為50，比上月下滑0.2個百分點，顯示大陸企業生產經營活動總體擴張有所放緩。官方也不諱言，武漢肺炎疫情影響尚未充分顯現，後期走勢需要觀察。

數據顯示，從企業規模來看，大型企業PMI為50.4，比上月下滑0.2個百分點，中型企業PMI為50.1，比上月下滑1.3個百分點，大、中型企業PMI仍位於50臨界點之上；小型企業PMI為48.6，比上月回升1.4個百分點，仍位於臨界點之下。

從分類指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，因PMI調查時點在1月20日之前，調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

中國物流資訊中心分析師文韜表示，綜合來看，經濟運行整體穩定。面對當前疫情，預計春節後企業開工復工和市場需求短期將受到一定影響。

文韜認為，當前疫情短期內將對製造業產生影響。一是春節後企業開工復工推遲，生產增速放緩；二是市場需求增速或將趨降。疫情解除後，前期由於開工復工遲滯所積累的市場需求將集中釋放，生產、投資與消費加快增長，帶動經濟回升。

大陸1月非製造業商務活動指數為54.1，比上月上升0.6個百分點，顯示非製造業總體保持擴張。

統計局公布的數據還顯示，1月綜合PMI產出指數為53，比上月下滑0.4個百分點，顯示大陸企業生產經營活動總體擴張有所放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為51.3和54.1，比上月一降一升。

趙慶河解讀，製造業採購經理指數位於臨界點、非製造業商務活動指數保持擴張、綜合PMI產出指數擴張放緩，顯示大陸企業生產經營活動總體擴張有所放緩。也因調查時點在1月20日之前，調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

PMI疫情

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