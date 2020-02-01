A股2月3日星期一開紅盤 恐掀「爆雷潮」

大陸A股因肺炎疫情延長休市時間，開紅盤日由1月31日延至2月3日，不少上市公司趕在開市前夕打預防針，至少已有23家公司披露預虧的預告，其中預估虧損逾人民幣10億（約新台幣43.6億元）的公司超過八家，這意味開市風雨欲來，除疫情震盪衝擊，新春第一批「爆雷潮」也來了。 圖表／經濟日報提供 分享 facebook

證監會明定2019年度業績預告最後披露日期為2月3日。

中國基金報報導， 鼠年開市前夕，一批上市公司提前開啟了集體爆雷模式，比如受銷量拖累的長安汽車預告去年業績由盈轉虧，虧損超人民幣29億元；影視公司北京文化預期虧損人民幣24.5億元，僅商譽減值就高達13億元；而譽衡藥業因子公司業績不達預期導致去年業績預虧逾人民幣24億元。

在23家公司披露預虧的年度業績預告，虧損金額超過人民幣10億元的八家上市公司，累計虧損金額已超過人民幣277億元，涉及股民超逾66萬人。

值得注意的是，還有一批ST（財務狀況異常）公司披露業績報告，預虧金額一個比一個驚人。

其中，巨虧數額最大的康得預計2019年度淨損達人民幣40億至80億元，康得去年因帳上人民幣150億元現金不翼而飛，引發議論，公司運營岌岌可危。令人唏噓的是，昔日明星白馬股，恐在今年瀕臨強制退市。

另一家轉型不力而陷入破產重整的地產股銀億爆出超過人民幣59.5億元的巨虧，1月中旬ST銀億陸續受到監管部門的罰單及法院判決書，公司面臨5億多元罰金，公司股票已瀕臨退市邊緣。

備受關注的還有去年以電影《流浪地球》創下人民幣46億元票房的北京文化，也發布2019年度預期業績虧損人民幣19.5億至24.5億元，比上年同期大減698.5%至851.9%。

北京文化巨虧引來投資者熱議，即使有《流浪地球》等爆款影片，卻無法拯救影視整體下滑。

據北京文化分析，公司在2019年暫緩電視劇業務開展，收益大幅下滑；同時，其藝人經紀業務受行業政策、市場環境等因素影響，收益下滑明顯。而在春節電影集體撤檔、疫情蔓延影響下，影視股預期更不樂觀。