陸百年老店轉型 變身網紅

圖表／經濟日報提供 分享 facebook

電視劇《大宅門》裡為清宮皇室供奉御藥的白家大宅門，故事的原型，就是炮製180多年御藥的天津達仁堂。百年老店達仁堂最近成了新網紅，因為針對春夏秋冬不同時令推出的五款茶飲，在大陸年輕族群掀起時尚養生潮。

新華社報導，老字號成新網紅，還不只「清代宮廷醫方」達仁堂，在御膳房專做宮廷糕點的祥禾餑餑鋪、生產「中國第一滴墨水」的鴕鳥墨水…，許多中華老字號、百年老店正不斷推陳出新，以網紅之姿，重新出發。

大陸認證的中華老字號品牌有1,200多個，他們不乏與時俱進，融入互聯網進行IP創新、文化傳承、跨界合作、新零售、出海行銷等重新再出發。市場不完全統計，上千家老字號、百年老店，真正能脫胎換骨、涅槃重生的成功案例，僅有10%。

擺脫倚老賣老，既守得住經典，又當得了網紅，有「中國第一滴墨水」稱號、80多年生產墨汁的鴕鳥墨水品牌來看，近一年銷售額達人民幣6,000萬元，其中一半以上銷售是來自墨水文創產品，鴕鳥墨水總經理黃強認為，文創產品今後所占銷售比重會有增無減，成長更大。

鴕鳥墨水的文創品牌鎖定新人類，設計了佛系人生抄經墨系列；鎖定了文青，設計了大美系列手帳文創伴手禮；鎖定古風迷，與北京故宮、天津博物館等文化大IP，合作推出聯名款產品。

除此之外，它把傳統的羽毛筆和墨水，用代表不同月份的花朵及專屬的詩詞，設計了花神系列的金粉蘸水墨，還與淘寶合作「帶貨」，走出文創網紅之路。

黃強指出，老品牌的文創，只有真正包含文化和歷史價值的才是精品，老字號的新文創應在復刻文物形制，結合歷史元素的同時，在無形之中傳播歷史文化。

在故宮御膳房做宮廷糕點的祥禾餑餑鋪第四代傳人楊明透露，餑餑是清朝對糕點統稱，民間經營正統宮廷糕點就叫餑餑鋪。