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大陸1月PMI降至50 官方指疫情衝擊尚未顯現

2020-01-31 11:21聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸國家統計局31日公布1月製造業採購經理指數（PMI）為50，小幅回落至景氣榮枯分界線。國家統計局指出，1月PMI調查的時間點是在1月20日之前，因此武漢肺炎的影響並未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

根據官方發布的數據，大陸1月份製造業PMI為50，比前一個月下降0.2個百分點；非製造業PMI為54.1，上升0.6個百分點。兩大行業PMI一降一升，綜合PMI回落0.4個百分點至53，顯示中國企業生產經營活動擴張步伐略有減緩。

從製造業PMI分項指數來看，製造業需求擴張加快，生產增速放緩。新訂單指數上升0.2個百分點至51.4，為連續三個月處於擴張區間，但新出口訂單指數降至收縮區間，來到48.7，較前一個月低1.6個百分點，顯示大陸內需明顯好於外需。就業指數微升0.2個百分點至47.5，為2019年4月以來最高，但仍處於歷史相對低位。

非製造業方面，服務業商務指數為53.1，微升0.1個百分點；建築業商務活動指數則大幅回升3個百分點至59.7。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，在大陸官方加快基礎設施建設等措施推動下，建築業生產和市場需求正穩步增長。

武漢肺炎疫情蔓延已經影響大陸民眾生活與工商業活動，連一向熙來攘往的北京火車站，如...
武漢肺炎疫情蔓延已經影響大陸民眾生活與工商業活動，連一向熙來攘往的北京火車站，如今也顯得冷清。（路透）
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