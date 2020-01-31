港股市值 七天蒸發近12兆

武漢肺炎疫情不斷擴大，港股恆生指數昨（30）日接連失守27,000點、26,500點關卡，新春開市兩日來已暴跌近1,500點；累計疫情爆發以來港股近七個交易日，市值蒸發近港幣3兆元（約新台幣11.8兆元）。

股市重挫，匯市恐慌情緒也升溫，在岸人民幣春節停市，離岸人民幣則持續下跌，昨盤中首度跌破「7」元大關，觸及1個月低位，是今年首次破「7」。

港股在鼠年開市後，連兩天被武漢肺炎疫情震散投資信心，恒指繼29日大跌789點後，30日開盤後隨即跌破27,000點大關，更進一步失守26,500點，盤中最多狂瀉830點至26,330點，創去年12月10日以來新低。收盤時恆指報26,449.13點，重挫711.5點，跌幅2.62%。

民眾證券銷售部副總裁張曦嵐指出，受疫情衝擊，港股自1月20日「穿頭破腳向下跌」，鼠年開市近兩個交易日已暴跌近1,500點，累計近七個交易日跌逾2,607點，市值蒸發近港幣3兆元。

除了恒生指數，國企指數和紅籌指數也全面翻綠，國企指數跌逾300點跌幅3%，報10322.30點，紅籌指數跌3.63%，報4,125.88點。

港股持續暴跌，不過，市場人士對後市並不太悲觀。第一上海首席策略師葉尚志指出，港股下跌在預期之內，原因是春節期間國際股市下跌，但港股跌幅並沒有預期的大，也沒有出現恐慌性拋售，部分類股例如醫藥股更逆市上升。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指出，A股市場下周一才要開紅盤，預期上揚機會不大；估計恆指26,000點關口也岌岌可危，陸港股連動下，下周滬深港通值得密切留意。

離岸人民幣昨日首現今年首度破「7」元關口，低見7.0038，觸及一個月低位。截至30日下午6時，離岸價報6.9917，跌逾209個基點。

因應疫情持續擴大，投資機構紛紛發表悲觀預測。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告稱，市民留守在家中和在家工作，零售將首先受衝擊，餐飲和旅遊服務等行業也將嚴重受影響，預期全年經濟增長（GDP）將放緩0.3個百分點，至5.6%。人民幣兌美元或將貶至7.2元水準。

華僑永亨銀行指出，市場的避險情緒高漲，拖累人民幣繼續低位徘徊，在美中貿易戰消息逐漸被市場消化之後，未來數月人民幣的走勢將更受中國經濟基本面影響。