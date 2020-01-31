親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

沒批准 不可阻菜籃子產品流通

2020-01-31 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為確保新型冠狀病毒肺炎疫情期間蔬菜等「菜籃子」產品市場供應穩定，中國農業農村部、交通運輸部、公安部三部委昨天發佈「關於確保菜籃子產品和農業生產資料正常流通秩序的緊急通知」（以下簡稱「通知」），要求嚴格執行綠色通道制度，嚴禁未經批准阻斷「菜籃子」產品正常流通。 中新社報導，「通知」指出，近期，因防範新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，一些地方「菜籃子」產品和農業生產資料運輸受阻，出現蔬菜等「菜籃子」產品出不了村、進不了城，畜禽養殖所需飼料難以及時補充，種畜禽無法調運等問題。

為確保「菜籃子」產品市場供應和農業生產穩定發展，交通運輸部通知要求各地交通運輸部門不得採取封閉高速公路、阻斷國省幹線公路等措施，保障春運期間公路基本通行順暢；不得簡單採取堆填、挖斷等硬隔離方式，阻礙農村公路交通。

「通知」要求：要嚴格執行綠色通道制度，確保鮮活農產品運輸暢通，保障「菜籃子」產品和農業生產資料正常流通秩序，嚴禁未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為；要加強「菜籃子」產品價格變動和市場供求的監測，積極協調產區和銷區構建穩定的對接關係，強化調運組織管理，確保重點地區「菜籃子」產品有效供給。

飼料生產和屠宰企業在做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的基礎上，要加快生產恢復、滿足畜禽養殖飼料需求，增加畜禽產品有效供給，加強動植物疫病防控，全力保障農產品穩定生產。

疫情肺炎公安

延伸閱讀

武漢肺炎列若列國際緊急事件 中國恐掉經濟成...

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能...

武漢肺炎疫情一問三不知 湖北黃岡市衛健委主任...

武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事...

相關新聞

人行淡定 第一季降息機率不大

2020-01-31 00:05

湖北最快2月14日開工

2020-01-31 02:02

汽車重鎮武漢 疫情恐衝擊企業

2020-01-31 02:02

今年電商年貨節 農村消費重品牌

2020-01-31 02:00

廣告「下鄉上牆」 折射中國農村新活力

2020-01-31 02:00

人行Q1降息機率低

2020-01-31 01:53

陸本季GDP增速恐落到5%

2020-01-31 01:52

港股市值 七天蒸發近12兆

2020-01-31 01:51

重慶對防疫物資產銷企業貸款利率下調1個百分點

2020-01-30 22:15

降低肺炎疫情衝擊 專家建議降低小微企業融資成本

2020-01-30 22:10

武漢肺炎陰霾籠罩 港股收盤重挫711點

2020-01-30 16:31

陝西山村 用綠色產業留住村民

2020-01-30 01:15

陸新自製飛機 拚中短途市場

2020-01-30 01:15

天津口岸對歐盟 進出口增3.2%

2020-01-30 01:15

網購、外賣 年夜飯進網路時代

2020-01-30 01:15

新疆農民收入 增速創3年新高

2020-01-30 01:15

脫貧法寶紅到海外 貴州都勻水苔熱銷

2020-01-30 01:15

一帶一路加持 福建去年外貿創高

2020-01-30 01:15

6.96 離岸人民幣回穩

2020-01-30 01:14

上海台商捐助湖北1.7億

2020-01-30 01:14

陸上季智慧機出貨大減15%

2020-01-30 01:14

港股狂瀉789點 醫藥股逆勢揚

2020-01-30 01:13

陸104上市櫃公告復工情況

2020-01-29 23:38

肺炎疫情對春節經濟有三大影響 延遲復工沿供應鏈放大

2020-01-29 21:48

因應武漢肺炎疫情 豐田汽車暫停中國大陸生產至2月9日

2020-01-29 14:43

陸股／疫情衝擊 A股力求穩

2020-01-29 13:44

武漢肺炎衝擊…港股開紅盤重挫848點 航空股大跌

2020-01-29 10:10

武漢肺炎疫情影響 星巴克已關閉逾半中國分店

2020-01-29 07:37

去美化效應 仍有龐大商機

2020-01-29 00:39

增值稅率降 供應鏈將洗牌

2020-01-29 00:39

永冠搶商機 計劃大擴產

2020-01-29 00:39

台商鼠年營運 面臨三挑戰

2020-01-29 00:39

陸海上風電 引爆裝機潮

2020-01-29 00:38

陸首季GDP成長 恐遭拖累1個百分點

2020-01-28 22:25

陸股ETF可能淪重災區

2020-01-28 22:23

A股延至2月3日開市

2020-01-28 22:22

人行預告 2月3日開市將會確保市場流動性

2020-01-28 18:39

大陸股匯期市都延後至2月3日開市

2020-01-28 16:54

專家預估肺炎疫情 將拖累大陸第1季GDP 1個百分點

2020-01-28 16:53
看更多

熱門文章

武漢肺炎疑慮升高 離岸人民幣匯率今年首度貶破「7」

2020-01-30 16:07

湖北人壓力大 一男子到杭州不敢住酒店搭帳棚過夜

2020-01-30 17:27

武漢肺炎擴散未封關 港醫院3200名員工擬集體罷工

2020-01-30 16:54

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能殺病毒敏感肌要慎用

2020-01-30 22:22

憂疫情蔓延 北京昌平一村禁外地返京租客進村入住

2020-01-30 17:27

外媒評論 台灣不靠中國也有經濟好表現

2020-01-30 12:48

武漢肺炎爆發 港男替妻子排7小時搶口罩罵林鄭是禍首

2020-01-30 17:09

武漢肺炎陰霾籠罩 港股收盤重挫711點

2020-01-30 16:31

武漢肺炎列若列國際緊急事件 中國恐掉經濟成長

2020-01-30 22:42

閩浙民眾阻建隔離站 憂成「病毒集中地」

2020-01-30 16:38

宅在家躲武漢肺炎 竟惹「麻」煩上身

2020-01-30 16:15

武漢是中國汽車重鎮 肺炎恐重創產業鏈

2020-01-30 17:38

陸上季智慧機出貨大減15%

2020-01-30 01:14

上海台商捐助湖北1.7億

2020-01-30 01:14

降低肺炎疫情衝擊 專家建議降低小微企業融資成本

2020-01-30 22:10

武漢肺炎延燒 中國民眾自製路障防病毒入侵

2020-01-30 22:46

滑稽戲藝術家李九松病逝 上海「老娘舅」走了

2020-01-30 16:42

美通過西藏支援法 陸痛批向「藏獨」發錯誤訊號

2020-01-30 16:28

重慶對防疫物資產銷企業貸款利率下調1個百分點

2020-01-30 22:15

台商因疫情無法履行合約 可向貿促會申請不可抗力證明

2020-01-30 22:37

家人被隔離 湖北腦性麻痺兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 14:56

陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59

冷清的春節 藏不住人心的溫暖

2020-01-31 01:59

「跟風」的無奈與茫然 當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 09:16

港股市值 七天蒸發近12兆

2020-01-31 01:51

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 09:19

人行淡定 第一季降息機率不大

2020-01-31 00:05

陸本季GDP增速恐落到5%

2020-01-31 01:52

挺過SARS 台商捐物資抗疫情

2020-01-31 01:58

湖北最快2月14日開工

2020-01-31 02:02

沒批准 不可阻菜籃子產品流通

2020-01-31 02:00

俄中鐵路 剩北京-莫斯科行駛

2020-01-31 01:59

廣告「下鄉上牆」 折射中國農村新活力

2020-01-31 02:00

汽車重鎮武漢 疫情恐衝擊企業

2020-01-31 02:02

人行Q1降息機率低

2020-01-31 01:53

陸疫情解除前 不辦集會

2020-01-31 01:59

今年電商年貨節 農村消費重品牌

2020-01-31 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top