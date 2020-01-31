沒批准 不可阻菜籃子產品流通

為確保新型冠狀病毒肺炎疫情期間蔬菜等「菜籃子」產品市場供應穩定，中國農業農村部、交通運輸部、公安部三部委昨天發佈「關於確保菜籃子產品和農業生產資料正常流通秩序的緊急通知」（以下簡稱「通知」），要求嚴格執行綠色通道制度，嚴禁未經批准阻斷「菜籃子」產品正常流通。 中新社報導，「通知」指出，近期，因防範新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，一些地方「菜籃子」產品和農業生產資料運輸受阻，出現蔬菜等「菜籃子」產品出不了村、進不了城，畜禽養殖所需飼料難以及時補充，種畜禽無法調運等問題。

為確保「菜籃子」產品市場供應和農業生產穩定發展，交通運輸部通知要求各地交通運輸部門不得採取封閉高速公路、阻斷國省幹線公路等措施，保障春運期間公路基本通行順暢；不得簡單採取堆填、挖斷等硬隔離方式，阻礙農村公路交通。

「通知」要求：要嚴格執行綠色通道制度，確保鮮活農產品運輸暢通，保障「菜籃子」產品和農業生產資料正常流通秩序，嚴禁未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為；要加強「菜籃子」產品價格變動和市場供求的監測，積極協調產區和銷區構建穩定的對接關係，強化調運組織管理，確保重點地區「菜籃子」產品有效供給。

飼料生產和屠宰企業在做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的基礎上，要加快生產恢復、滿足畜禽養殖飼料需求，增加畜禽產品有效供給，加強動植物疫病防控，全力保障農產品穩定生產。