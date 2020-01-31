廣告「下鄉上牆」 折射中國農村新活力

如果你想了解中國農村的新變化，有一個直觀簡單的辦法：去看看農村村舍的外牆，粉刷或噴繪其上的廣告會告訴你答案。

新華社報導，不管是平房還是樓房，中國農村建築物的外墻都被各種各樣的廣告佔據：既有地方風格的土特產廣告，也有汽車、手機、珠寶等貴重消費品廣告，還有提倡垃圾分類、倡導文明新風的公益性廣告。

在107國道旁的湖南省岳陽市黃沙街鎮余蘭村，回鄉過年的朱紅波表示，父母現在住的這棟樓房修了10年，牆體廣告的內容也變了10次。

「前幾年，一面墻只需要100元就能使用一年時間。現在每年都有五、六家找上門來，所以價格也大幅上漲。」

牆體廣告不僅字體醒目，而且密度也高得驚人，幾乎到了有牆就有廣告的程度。在岳陽市湘陰縣境內一段不到500米距離的公路兩側，一個金器廣告以完全一樣的內容和形式出現在了三棟不同房屋的外墻上；在岳陽市麻塘鎮，沿途上百個當地農民自搭的、用來售賣草莓的小棚子，也被一家裝修公司全部打上了廣告。

一個牆體廣告的王姓經理表示，他們面向全國專做農村牆體廣告，僅湖南省內每年的業務量就接近2000萬元。他說，「我們會根據地段不同，給房主200到500元不等的報酬。」這一行競爭很激烈，因為農村市場體量巨大。

這些令人印象深刻、色彩豔麗的廣告，折射出中國農村朝氣蓬勃、活力四射的模樣。

「以前農村的墻體廣告要麼和農資化肥有關，要麼就是計生標語，如今它們已很難見到蹤影。這說明大家的消費能力和生活需求越來越高了。」湖南省益陽市桃江縣朱家村位於省道308旁邊，村支書曹麥新說，2019年全村2500人，人均可支配收入達到1.8萬元；而在5年前，這一數字才剛剛1萬元。

有了「票子」後，村民做得最多的三件事就是買車子、修房子和供孩子：在朱家村，已經有40%的人家擁有至少一台汽車；自建住房不僅戶均面積超過150平方米，裝修費用也幾乎都是15萬元起步；越來越多的村民也有能力將自己的孩子送到縣裡或市裡更好的學校讀書，並且陪讀。

中國農村日益增長的消費能力是各類廣告爭相「下鄉上牆」的根本動力。曹麥新還舉了一個變壓器的例子：「2014年，村裡一共只有3台變壓器，2019年已經增加到8台。這說明村裡的用電量大大提高了。」