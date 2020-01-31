親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣告「下鄉上牆」 折射中國農村新活力

2020-01-31 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

如果你想了解中國農村的新變化，有一個直觀簡單的辦法：去看看農村村舍的外牆，粉刷或噴繪其上的廣告會告訴你答案。

新華社報導，不管是平房還是樓房，中國農村建築物的外墻都被各種各樣的廣告佔據：既有地方風格的土特產廣告，也有汽車、手機、珠寶等貴重消費品廣告，還有提倡垃圾分類、倡導文明新風的公益性廣告。

在107國道旁的湖南省岳陽市黃沙街鎮余蘭村，回鄉過年的朱紅波表示，父母現在住的這棟樓房修了10年，牆體廣告的內容也變了10次。

「前幾年，一面墻只需要100元就能使用一年時間。現在每年都有五、六家找上門來，所以價格也大幅上漲。」

牆體廣告不僅字體醒目，而且密度也高得驚人，幾乎到了有牆就有廣告的程度。在岳陽市湘陰縣境內一段不到500米距離的公路兩側，一個金器廣告以完全一樣的內容和形式出現在了三棟不同房屋的外墻上；在岳陽市麻塘鎮，沿途上百個當地農民自搭的、用來售賣草莓的小棚子，也被一家裝修公司全部打上了廣告。

一個牆體廣告的王姓經理表示，他們面向全國專做農村牆體廣告，僅湖南省內每年的業務量就接近2000萬元。他說，「我們會根據地段不同，給房主200到500元不等的報酬。」這一行競爭很激烈，因為農村市場體量巨大。

這些令人印象深刻、色彩豔麗的廣告，折射出中國農村朝氣蓬勃、活力四射的模樣。

「以前農村的墻體廣告要麼和農資化肥有關，要麼就是計生標語，如今它們已很難見到蹤影。這說明大家的消費能力和生活需求越來越高了。」湖南省益陽市桃江縣朱家村位於省道308旁邊，村支書曹麥新說，2019年全村2500人，人均可支配收入達到1.8萬元；而在5年前，這一數字才剛剛1萬元。

有了「票子」後，村民做得最多的三件事就是買車子、修房子和供孩子：在朱家村，已經有40%的人家擁有至少一台汽車；自建住房不僅戶均面積超過150平方米，裝修費用也幾乎都是15萬元起步；越來越多的村民也有能力將自己的孩子送到縣裡或市裡更好的學校讀書，並且陪讀。

中國農村日益增長的消費能力是各類廣告爭相「下鄉上牆」的根本動力。曹麥新還舉了一個變壓器的例子：「2014年，村裡一共只有3台變壓器，2019年已經增加到8台。這說明村裡的用電量大大提高了。」

廣告農民國道

延伸閱讀

口罩大搶購連乾洗手也缺貨 屏東藥房剛進貨就賣...

饒慶鈴贈另類紅包100枚台東金幣 祝台東民眾...

女子遭拐賣失蹤21年 尋獲後已嫁做人妻當媽

照顧偏遠農友 三芝公所下鄉辦採筍證

相關新聞

人行淡定 第一季降息機率不大

2020-01-31 00:05

湖北最快2月14日開工

2020-01-31 02:02

汽車重鎮武漢 疫情恐衝擊企業

2020-01-31 02:02

今年電商年貨節 農村消費重品牌

2020-01-31 02:00

沒批准 不可阻菜籃子產品流通

2020-01-31 02:00

人行Q1降息機率低

2020-01-31 01:53

陸本季GDP增速恐落到5%

2020-01-31 01:52

港股市值 七天蒸發近12兆

2020-01-31 01:51

重慶對防疫物資產銷企業貸款利率下調1個百分點

2020-01-30 22:15

降低肺炎疫情衝擊 專家建議降低小微企業融資成本

2020-01-30 22:10

武漢肺炎陰霾籠罩 港股收盤重挫711點

2020-01-30 16:31

陝西山村 用綠色產業留住村民

2020-01-30 01:15

陸新自製飛機 拚中短途市場

2020-01-30 01:15

天津口岸對歐盟 進出口增3.2%

2020-01-30 01:15

網購、外賣 年夜飯進網路時代

2020-01-30 01:15

新疆農民收入 增速創3年新高

2020-01-30 01:15

脫貧法寶紅到海外 貴州都勻水苔熱銷

2020-01-30 01:15

一帶一路加持 福建去年外貿創高

2020-01-30 01:15

6.96 離岸人民幣回穩

2020-01-30 01:14

上海台商捐助湖北1.7億

2020-01-30 01:14

陸上季智慧機出貨大減15%

2020-01-30 01:14

港股狂瀉789點 醫藥股逆勢揚

2020-01-30 01:13

陸104上市櫃公告復工情況

2020-01-29 23:38

肺炎疫情對春節經濟有三大影響 延遲復工沿供應鏈放大

2020-01-29 21:48

因應武漢肺炎疫情 豐田汽車暫停中國大陸生產至2月9日

2020-01-29 14:43

陸股／疫情衝擊 A股力求穩

2020-01-29 13:44

武漢肺炎衝擊…港股開紅盤重挫848點 航空股大跌

2020-01-29 10:10

武漢肺炎疫情影響 星巴克已關閉逾半中國分店

2020-01-29 07:37

去美化效應 仍有龐大商機

2020-01-29 00:39

增值稅率降 供應鏈將洗牌

2020-01-29 00:39

永冠搶商機 計劃大擴產

2020-01-29 00:39

台商鼠年營運 面臨三挑戰

2020-01-29 00:39

陸海上風電 引爆裝機潮

2020-01-29 00:38

陸首季GDP成長 恐遭拖累1個百分點

2020-01-28 22:25

陸股ETF可能淪重災區

2020-01-28 22:23

A股延至2月3日開市

2020-01-28 22:22

人行預告 2月3日開市將會確保市場流動性

2020-01-28 18:39

大陸股匯期市都延後至2月3日開市

2020-01-28 16:54

專家預估肺炎疫情 將拖累大陸第1季GDP 1個百分點

2020-01-28 16:53
看更多

熱門文章

武漢肺炎疑慮升高 離岸人民幣匯率今年首度貶破「7」

2020-01-30 16:07

湖北人壓力大 一男子到杭州不敢住酒店搭帳棚過夜

2020-01-30 17:27

武漢肺炎擴散未封關 港醫院3200名員工擬集體罷工

2020-01-30 16:54

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能殺病毒敏感肌要慎用

2020-01-30 22:22

憂疫情蔓延 北京昌平一村禁外地返京租客進村入住

2020-01-30 17:27

外媒評論 台灣不靠中國也有經濟好表現

2020-01-30 12:48

武漢肺炎爆發 港男替妻子排7小時搶口罩罵林鄭是禍首

2020-01-30 17:09

武漢肺炎陰霾籠罩 港股收盤重挫711點

2020-01-30 16:31

武漢肺炎列若列國際緊急事件 中國恐掉經濟成長

2020-01-30 22:42

閩浙民眾阻建隔離站 憂成「病毒集中地」

2020-01-30 16:38

宅在家躲武漢肺炎 竟惹「麻」煩上身

2020-01-30 16:15

武漢是中國汽車重鎮 肺炎恐重創產業鏈

2020-01-30 17:38

陸上季智慧機出貨大減15%

2020-01-30 01:14

上海台商捐助湖北1.7億

2020-01-30 01:14

降低肺炎疫情衝擊 專家建議降低小微企業融資成本

2020-01-30 22:10

武漢肺炎延燒 中國民眾自製路障防病毒入侵

2020-01-30 22:46

滑稽戲藝術家李九松病逝 上海「老娘舅」走了

2020-01-30 16:42

美通過西藏支援法 陸痛批向「藏獨」發錯誤訊號

2020-01-30 16:28

重慶對防疫物資產銷企業貸款利率下調1個百分點

2020-01-30 22:15

台商因疫情無法履行合約 可向貿促會申請不可抗力證明

2020-01-30 22:37

家人被隔離 湖北腦性麻痺兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 14:56

陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59

冷清的春節 藏不住人心的溫暖

2020-01-31 01:59

「跟風」的無奈與茫然 當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 09:16

港股市值 七天蒸發近12兆

2020-01-31 01:51

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 09:19

人行淡定 第一季降息機率不大

2020-01-31 00:05

湖北最快2月14日開工

2020-01-31 02:02

陸本季GDP增速恐落到5%

2020-01-31 01:52

挺過SARS 台商捐物資抗疫情

2020-01-31 01:58

沒批准 不可阻菜籃子產品流通

2020-01-31 02:00

俄中鐵路 剩北京-莫斯科行駛

2020-01-31 01:59

廣告「下鄉上牆」 折射中國農村新活力

2020-01-31 02:00

汽車重鎮武漢 疫情恐衝擊企業

2020-01-31 02:02

人行Q1降息機率低

2020-01-31 01:53

陸疫情解除前 不辦集會

2020-01-31 01:59

今年電商年貨節 農村消費重品牌

2020-01-31 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top