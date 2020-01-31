今年電商年貨節 農村消費重品牌

今年春節，淘寶、京東、拼多多等電商平台紛紛開設年貨節。農村買年貨，也開始走向網絡。在部分鄉村，家用取暖器、絞肉機、咖啡機、微波爐、智能電視與音箱等的需求增速超過了一、二線，城鄉消費趨同明顯，「農產品進城、工業品下鄉」呈現出強對流趨勢。

中新社報導，拼多多年貨節負責人表示，自年貨節啟動以來，僅活動商家的農副產品訂單總量即超過2.1億單。品質農產品成為2020年春節年貨的突出現象。「每天都接近雙十一的銷售額」，真心食品的電商負責人張輝忙得幾乎沒有休息時間。他們雙十一當天銷售額為250萬元（人民幣，下同），年貨節期間，客單價增長2倍多，最高單天達到200萬元，總銷售額直奔3000萬元而去。每天光瓜子就售出超過10萬斤，超過200畝葵園一年的產量。

真心食品今年年貨節還開通了直播，年貨節期間平均每天直播10小時，通過直播日銷約17萬元。「年貨節期間，超過2000萬人進入真心食品旗艦店選購年貨」。

今年春節大連海參、青島基圍蝦、錫林郭勒羔羊等品牌農產品越來越多地進入農村。「土味消費」除了注重品牌之外，洋貨也更加頻繁登上農家餐桌。

進口智利車厘子成為各大電商平台的銷售熱點。拼多多年貨節負責人表示，年貨節期間，平台車厘子訂單達到3萬單。更值得一提的是，今年車厘子消費迅速在向低線市場和農村滲透擴散，年貨節期間平均增長超過300%，不少四、五線城市的增速遠超北京、上海、廣州等一線城市。

遼寧省朝陽市的一個小村莊拼購了幾十箱智利車厘子。下單人群中，七成村民沒吃過車厘子，幾層保溫，下單三天就送到。一位村民表示，網上買年貨比去超市買更方便、更便宜。

現如今，「吃點兒好的」早已不直接等於「吃點兒進口貨」，許多本土年貨大受歡迎。

得益於網購和便捷的物流，食物實現了從農場到餐桌，原產地直供農產品走俏。山西運城冰糖心紅富士蘋果在天貓年貨節首日就賣出1000噸，成為最受歡迎的年貨水果；山東紅心蜜薯首日賣出200噸，成為最受歡迎的年貨蔬菜。