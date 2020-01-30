重慶對防疫物資產銷企業貸款利率下調1個百分點

大陸央行重慶營業管理部昨（30）日發布，協調一些商業銀行給予生產銷售口罩、消毒液、護目鏡等防護物資的醫藥及流通企業緊急信貸支援，貸款利率在現行利率基礎上下調1個百分點（100個基點）。

此外，大陸財政部與國家衛健委昨天發出通知，對一線醫護人員每天給予人民幣300元（約新台幣1,317元）的補助。

新華社報導，大陸央行重慶營業管理部表示，用好用活貨幣信貸政策工具，以實際行動加大對衛生防疫、醫藥產品、醫用器材企業的金融支持，主動幫助受疫情影響較大的住宿餐飲等行業應對困難。

大陸央行重慶營業管理部指出，這些銀行專設疫情防控金融服務綠色通道，為政府機構、防疫相關企事業單位提供緊急取現、資金劃轉等應急金融服務，根據需要提供上門金融服務。

並盡可能採取小額支付系統逐筆組包發送方式，確保資金即時匯劃，並責成各銀行對用於疫情防控、捐贈救災等應急類帳戶的開立和使用給予優先保障，在及時報告後可簡化流程、特事特辦。

新民晚報報導，財政部和國家衛健委昨天下發「通知」，對直接接觸病例、標本採集和病原檢測等一線工作人員，中央財政補助每人每天300元補助。對於其他參加醫護人員和防疫工作者，中央財政補助每人每天200元。

「通知」還指出，補助資金由地方先行墊付，中央財政與地方據實結算，中央級醫療衛生機構按照屬地化管理，中央財政補助資金撥付地方後由地方財政統一分配。