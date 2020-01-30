降低肺炎疫情衝擊 專家建議降低小微企業融資成本

專家認為，為降低武漢肺炎疫情對企業和個人的影響，應盡可能降低其融資成本。

中國證券報微信公眾號引述國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，對金融而言，從疫情本身的需要，要配套和保障相應的金融服務，包括支付服務，對醫療、民生等重點部門提供必要的金融支援，保障疫情防治工作和民生保障工作順利開展。

從信貸角度來說，曾剛建議加大對相關行業和企業的支持，包括防疫上下游的物資準備、醫療等相關企業。同時，疫情對時間的要求比較緊迫，銀行保險機構還應優化流程，提高回應速度，保證防疫工作順利開展。

曾剛認為，目前來看，疫情對服務業和消費相關行業影響突出，而這些行業中小微企業占據很大比重，也提供了大量的就業。因此，小微企業和就業個人可能出現現金流收入的吃緊，甚至虧損，經營狀況可能面臨一定壓力，為降低疫情對企業和個人的影響，應盡可能降低其融資成本。

新網銀行首席研究員董希淼表示，對於銀行來說，加大支持力度應體現在新增信貸和續貸支援方面，對於暫時困難的企業，尤其是在疫情比較嚴重地區，應有靈活的處理方式，支持措施應更精准。區域上需聚焦受疫情影響的，行業和企業方面，應對醫療醫藥領域給予更多支持。

董希淼提示，銀行也要注意防控風險，監管政策方面，要加大對中小銀行的支持，例如更大的流動性支持，在監管評級方面考慮特殊情況。