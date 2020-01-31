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汽車重鎮武漢 疫情恐衝擊企業

2020-01-31 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在大陸各省因應疫情延遲開工下，作為大陸全國6大汽車產業集群發展城市之一的武漢，相關企業將面臨訂單減少、收入下降、壞帳上升風險。

界面新聞報導，武漢市是中國6大汽車產業集群發展城市之一，行業總產值占到全市工業總產值20%以上；除汽車製造業，通訊電子產業與生物醫藥也是當地重要產業，但如今都面臨武漢肺炎疫情的威脅。

具體來看，總部位於武漢的東風汽車集團有限公司是中國第2大整車製造企業。2019年，中國乘用車銷量排名前10的生產企業中，在武漢設有工廠的有3家，分別是上汽通用、吉利控股和東風本田

至於武漢經濟技術開發區是全球汽車工廠最密集的區域，除東風乘用車、東風新能源、東風本田、東風雷諾、東風風神、神龍、吉利等整車企業外，還聚集汽車零組件企業500多家，並擁有東風、法雷奧、康明斯東亞研發中心等14家省級以上汽車研發機構。

2018年，武漢累計生產乘用車170萬輛，汽車產業總產值達人民幣3200億元。2019年上半年，全市5大乘用車整車企業累計生產汽車76.23萬輛，完成工業總產值940.65億元。

武漢的通訊電子產業與生物醫藥近年來也相當蓬勃，據武漢市政府消息，武漢構建了通訊光電子、能量光電子、消費光電子3大產業鏈，光纖光纜生產規模全球第一，占國內市場的2/3、國際市場的1/4；光電器件、光傳輸設備國內市場占有率分別為60%、10%。

生物醫藥也是當地重要的支柱，武漢國家生物產業基地聚集了生物醫藥企業1500餘家。中國科技部數據顯示，2018年武漢國家生物產業基地綜合實力位居全國第3位。2019年10月，武漢市生物醫藥產業集群入選中國首批66個國家級戰略性新興產業集群名單。

鑑於武漢在汽車製造、通訊電子和生物製藥等行業所處的核心地位，分析認為，疫情可能對這些行業的產業鏈產生影響。在延遲開工的情況下，企業恐面臨訂單減少、收入下降、壞帳上升等風險。

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