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陸上季智慧機出貨大減15%

2020-01-30 01:14經濟日報 記者李仲維／綜合報導

研究機構Canalys發布的最新報告顯示，2019年第4季大陸智慧手機出貨量下滑15%至8,530萬支，為2013年第1季以來的七年新低。Canalys還預警，新型冠狀病毒疫情可能成為智慧手機市場最大的黑天鵝，將對大陸的科技製造業、零售業以及消費者信心帶來不可忽視且長期的影響。

第一財經報導，2019年全年，大陸智慧手機出貨量下滑7%至3.69億支。Canalys認為，每年的第4季應該是智慧手機的銷售旺季，而2019年第4季的極端反常現象，主要是兩方面因素，一方面是4G手機市場飽和導致的銷售大幅放緩，另一方面是主要生產商的5G手機需求不如預期的旺盛，通路同時又在消化4G手機的庫存。

從品牌表現來看，2019年第4季華為仍然以39%的市占率居大陸智慧手機排行首位，出貨量為3,300萬支，年增11%，但是比第3季下滑20%。Oppo和Vivo排名分別為第二和第三，但出貨量分別大幅下滑25%和29%。蘋果出貨量下滑收窄至12%，為1,000萬支，以11.8%的市占率排第四，超越小米。

Canalys移動事業部副總裁彭路平表示，華為的增長勢頭已經持續一年，現在需要謹慎一些。由於去年第2季和第3季建立大量庫存，因此影響第4季的表現。此外，華為也很難說服手機通路合作商在2020年增加華為智慧手機設備的採購，這主要是因為中高端的華為4G手機庫存很難清空。

蘋果在2019年第4季的表現出現反彈，市占率創八個季度新高。對此，彭路平表示，蘋果iPhone 11具有競爭力的價格，為其贏得大陸市場消費者，這也大幅提升第4季的表現，蘋果iPhone 11成為大陸市場最暢銷機型。

展望2020年，彭路平認為，新型冠狀病毒肺炎疫情可能成為智慧手機市場最大的黑天鵝，疫情將對大陸的科技製造業、零售業以及消費者信心帶來不可忽視且長期的影響，手機製造商必須開始為潛在的商業風險和業務衝擊做好應對準備。

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智慧手機4G華為

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