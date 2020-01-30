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港股狂瀉789點 醫藥股逆勢揚

2020-01-30 01:13經濟日報 記者李仲維／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，港股鼠年首個交易日暴跌，恆生指數重挫2.8%，醫藥股則...
新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，港股鼠年首個交易日暴跌，恆生指數重挫2.8%，醫藥股則逆勢大漲。 美聯社
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在武漢肺炎疫情持續蔓延的陰影下，港股昨（29）日鼠年首個交易日暴跌，恆生指數下跌2.82%，為去年12月12日以來新低，醫藥股則逆勢大漲，中國醫療集團漲幅近三倍。

港交所昨天將鼠年首個交易日開市儀式改為內部儀式，港交所主席史美倫、行政總裁李小加主持敲鑼儀式，但港股開盤旋即暴跌逾3%，下挫逾800點，恆生指數收盤2萬7,160.63點，下跌789點，跌幅2.82%，2萬7,000點已岌岌可危。紅籌指數下跌3.47%，國企指數下跌3.26%。

港股昨幾乎全線下跌，在藍籌股方面，恆隆地產跌近7%，領跌藍籌；大消費類股集體走低，佐丹奴國際下跌10%；地產股也集體走低，寶龍地產大跌7.8%；金融類股同樣低迷不振，中國太平、眾安線上下跌5%。

醫療股則走勢分化，中國醫療集團逆勢大漲280.5%，午後停牌。歌禮製藥上漲33%、阿里健康上漲9.5%；聯邦製藥、華潤製藥、康哲藥業、綠葉製藥、三生製藥等集體大跌逾5%。

股價大漲的中國醫療集團日前發布公告稱，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發，集團成立數位臨床研究專項行動組，由在抗擊SARS疫情中從事臨床研究的宋雪梅博士領軍，與北京大學協和醫學院和武漢同濟大學專家篩選戰勝這次疫情的藥品和開展相應RWS研究。

新浪財經引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股重挫，在美國上市的中概股例如阿里巴巴、攜程等股價也都急跌，反映投資人恐慌，由於A股延至下周才開市，因此港股昨日賣壓特別重。

訊匯證券行政總裁沈振盈也認為，這次疫情既然與2003年SARS很類似，那便可以2003年港股走勢做參考，股票長線價值並不會受影響，例如5G股、手機股等，但手持航空、旅遊股的投資人，無疑應大幅減持。

中金公司表示，疫情可能繼續影響短期情緒和節奏，但不改變中期市場向好的方向。目前港股的估值在回檔後更具吸引力，對市場中期走勢仍持積極看法，短期情緒影響下的回檔，提供低吸優質標的機會。短線的投資人可以關注疫情進展，根據情況來看後續疫情潛在穩定的時間點，來參與受疫情影響重的類股短線反彈，其中，消費升級與產業升級是中期看好的主要趨勢。

疫情港股阿里巴巴

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