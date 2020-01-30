脫貧法寶紅到海外 貴州都勻水苔熱銷

24日，中國農曆除夕，貴州都勻市人許紹龍在等著晚上大餐之前，把車開到毛尖鎮坪陽村，與幾位村民查看山坡上貌似苔蘚的植物，喜悅寫滿了他們的臉龐。「這些田地怎麼長了這麼多野草。」記者問。「沒有，這些可不是野草，而是寶。」許紹龍笑著回答說。「這些可是我們脫貧致富的法寶。」一村名補充說道。

據中新社報導，在貴州省黔南州都勻市毛尖鎮坪陽村，村民們忙著收割的野草學名海花草，又名水苔，屬於苔蘚科泥炭蘚屬，是種植栽培基質上等材料之一，除廣泛用於各類花卉栽培外，還可用於醫療、食品運輸和保鮮等領域。

許紹龍正是都勻人，任螺絲殼總陽水苔茶葉合作社負責人，據他介紹，都勻海花草在台灣、美國和日本等地市場供不應求，2018年海外銷售額達1800萬元（人民幣，下同）。

2004年之前，許紹龍在村裡做的是收購村民散種的以及野生水苔的營生，再通過自建銷售渠道銷往海內外。「那時候雖然收購的量不大，但是水苔的價格逐年攀升。」許紹龍回憶說。廣闊的市場前景讓許紹龍看到了致富的門道。2004年，許紹龍便開始著手對水苔的種植技術進行探索和推廣。

毛尖鎮是都勻市海拔最高的鄉鎮，這裡濕地資源非常適合水苔的生長。十多年來，都勻市的水苔種植規模不斷擴大。截至目前，當地共完成水苔人工種植面積3萬餘畝，覆蓋12個村4026戶農戶，每年可帶動農戶每戶增收8000餘元。

「水苔播種後3年裡可以收穫兩次，此後會自然生長，真正是一次種植，終身有收穫。」當地村民黃聖說，「水苔的護理也不用花費太多時間和精力，除了平時少量用時在除草、收穫，我們有充足的時間做其他農活，這比種玉米、水稻甚至外出打工都划算。」

「由於品質好，我們的水苔廣受海內外市場青睞。」許紹龍說，公司90%的產量都用於出口，2019年底出口800餘噸，實現銷售額突破2000萬元。