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新疆農民收入 增速創3年新高

2020-01-30 01:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在剛剛過去的一年裡，生活在天山南北的農牧民「腰包」繼續鼓起來。全年新疆農村居民人均可支配收入達1萬3122元（人民幣，下同），同比增長9.6%，增速創2016年以來新高。

據新華社報導，至此，新疆農村居民收入增速已連續3年快於城鎮居民收入增速。從大陸國家統計局新疆調查總隊了解到，新疆城鄉居民收入比由2016年的2.79降至2019年的2.64，城鄉居民收入差距逐年縮小，並呈加速縮小趨勢。

大陸國家統計局新疆調查總隊黨組書記、總隊長王貴榮介紹，2019年，新疆經濟發展穩中有進，脫貧攻堅取得了決定性進展，多項惠民利民政策的實施有效促進城鄉居民收入增長。

2019年新疆城鎮居民人均可支配收入3萬4664元，同比增長5.8%，農村居民人均可支配收入1萬3122元，同比增長9.6%，比城鎮居民收入增速快3.8個百分點。

王貴榮介紹，2019年新疆農村居民在工資性收入、轉移性收入、財產凈收入和家庭經營凈收入等四項收入上均有不同程度增長。其中，通過深入實施創業帶動就業，推進就業扶貧，有組織轉移就業，新疆農村居民人均工資性收入3410元，同比增長15.8%。

在轉移性收入方面，新疆緊扣「兩不愁三保障」，實施「煤改電」、危房改造等一系列惠民工程，全面提高困難群體救助標準，全年農村居民人均轉移凈收入2691元，同比增長24%；隨著土地流轉規模在南北疆持續擴大，土地流轉收入已成新疆農村居民一大凈收入來源，全年農村居民財產凈收入同比增長10.6%。

統計數據顯示，家庭經營凈收入仍是新疆農村居民的第一大收入來源。2019年新疆持續深化農業供給側結構性改革，大力實施鄉村振興戰略，農村居民人均經營凈收入6761元，同比增長2.1%。

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