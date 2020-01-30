網購、外賣 年夜飯進網路時代

「魚、土雞、餃子、發糕……缺一不可。」24日除夕夜，浙江麗水遂昌雲舍逸廬民宿主人蘇紅艶正忙活著年夜飯，「上海三家人組團來這裡過年，一定要讓客人們在幸福團圓時刻，吃上最具我們本地特色的年夜飯。」

據中新社報導，年夜飯是中國春節最重要的習俗之一，也稱團圓飯。相比過去單一的在家自行下廚做飯，如今飯店訂餐、品外地美食，甚至網購半成品、外賣送到家等年夜飯的形式千姿百態。

早在20多天前，浙江紹興市民許菊水就到當地餐館預定了年夜飯套餐。「一頓年夜飯，要經過購買食材、蒸炒烤煮、收拾殘局等過程，常常讓人精疲力盡。」許菊水一家連續11年的年夜飯都選擇下館子，「一家人到外面吃年夜飯，既省事，也熱鬧。」

外出旅遊也是現代人春節的打開方式，年夜飯隨之成了人們享受各地風俗美食的絕佳載體。蘇紅艶介紹，1個月以前，15位上海人就向她預定了春節期間的民宿用房。「近幾年春節，每年都有外地客人到這裡過年，他們覺得鄉村的年味更濃，還可以品嘗和體驗到不同地方的年夜飯。」

而隨著網路的發展，年夜飯吃法也愈來愈多樣。在杭州創業的張婷選擇點外賣，「因為工作忙，今年把父母接到身邊過年，打算嘗試一下外賣年夜飯。」

有人也疑惑，作為春節的重頭戲，年夜飯的形式卻花樣百出，難道是中國傳統習俗變化了嗎？浙江省社會學會會長楊建華表示，於年夜飯而言，不論在居住地還是在餐館、旅途，不管是親自下廚或是外賣、網購，變的都是空間和方式，但中國人對闔家團圓的追求和對辭舊迎新的祝願，從古至今一直未變。

「不管一年四季在哪兒闖蕩，都會期盼一家人過年團聚。」在70歲的許菊水看來，年夜飯的意義早已不只是一年到頭才能解饞一頓的雞鴨魚肉了，以年夜飯為代表的年俗形式發生變化是經濟社會發展的必然結果，但不管怎麼變，團團圓圓吃年飯，是中國人最深的執拗。