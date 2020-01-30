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天津口岸對歐盟 進出口增3.2%

2020-01-30 01:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

根據天津海關消息，2019年天津口岸對歐盟進出口總值為3067.7億元（人民幣，下同），比上年同期（下同）增長3.2%。其中，對歐盟出口987.4億元，增長4.7%；自歐盟進口2080.3億元，增長2.5%。

據中新社報導，隨著一帶一路朋友圈的不斷擴大，中歐之間經貿合作含金量越來越高。天津口岸與歐盟的經貿合作領域也在不斷拓寬，在貿易、投資、金融、基礎設施、第三方市場合作等相關領域開展了積極合作，在數位經濟、環保、科技等新興經濟領域有著廣泛的合作前景，促進了天津與歐盟的經貿往來。

進口方面，汽車和飛機分列進口商品前兩位，醫藥品和肉類進口增長迅速，其中醫藥品進口增長28.3%；肉類進口增長88.6%。出口方面仍以機電產品和勞動密集型產品出口為主，出口機電產品452億元，增長11.7%；出口勞動密集型產品151.3億元，增長5.2%，二者合計佔全部對歐盟出口總值的61.1%。

2019年，天津口岸與歐盟貿易仍以一般貿易為主導。以一般貿易方式對歐盟進出口2144.6億元，增長6.3%，佔同期天津口岸對歐盟進出口總值（下同）的69.9%。其中，出口734.5億元，增長1.8%；進口1410.1億元，增長8.8%。

另外，民營企業主體活力不斷攀升，對歐盟貿易中占據近四成份額。2019年，天津口岸民營企業對歐盟進出口1206.5億元，增長9.6%，佔39.3%。

天津海關相關負責人分析，當前中歐在產業方面存在很大的互補空間，在產業鏈上各自生產具有比較優勢的產品。中國的勞動密集產業，與歐洲的資本密集產業形成互補，同時雙方都在技術密集部分產品生產有一定的優勢。長期來看，未來雙邊貿易增長具有較大潛力。

歐盟海關

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