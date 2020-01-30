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陝西山村 用綠色產業留住村民

2020-01-30 01:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

農曆新年到來，陝西勉縣駱駝項村年味十足，不少村民還在回味前兩天他們自編自演的「村晚」。「大家的精氣神不一樣了，現在幹勁十足。」駱駝項村村委會主任秦振彬說。

據中新社報導，在這個秦巴山區深處的小山村，村道的路燈高高掛著中國結，家家門口懸掛著的喜氣的紅燈籠，處處讓村民感受到一個不同往日的新年。

駱駝項村曾是陝西省級貧困村，村民收入以外出務工、茶葉種植為主，經濟結構較為單一。「那時掙錢門道少，為了養家糊口，很多村民都外出務工了。」秦振彬說，以前不少村民家徒四壁，晚上村裡一片漆黑，看著很蕭條。

2016年，中國鐵路西安局集團有限公司西安車站到村開展結對幫扶，為駱駝項村量身訂製了脫貧方案。主要是靠山吃山，發展生態雞養殖及冷鏈加工、金絲皇菊種植、茶葉加工和油菜制種等綠色生態產業，效果良好，2018年該村實現脫貧。

以前不少村民種植茶葉都是單打獨鬥，難成氣候。秦振彬說，如今在幫扶下拓展了銷路，茶葉銷量好了很多，大家也都願意種植，他今年就帶動幫助村裡100多戶茶農的銷售。

西安車站駐派駱駝項村第一書記鄭功利表示，村裡的生態雞和金絲皇菊產業，讓貧困戶以政府提供的貼息貸款資金入股參與分紅。由於銷量不錯，規模也在擴大，如今生態雞和金絲皇菊都註冊了商標，漸漸有了名氣。

同時，駱駝項村實施危房改造、道路硬化、人飲工程、人居環境整治等項目，新建了文化活動廣場、幸福院和標準化衛生室等，村容村貌徹底改變，村民的生活居住條件明顯改善。「生活環境改善只是一方面，最主要的是村民的精氣神明顯不一樣了，不少離家發展的村民也返鄉創業。」秦振彬說。

「我在江蘇打拚很少回村，2019年春節回家，看到村裡的變化，當下就決定不走了。」村民柯賢強承包了當地的水庫，辦起了養魚場，並逐漸靠山靠水發展農家樂。柯賢強還帶回來幾個當年跟他一起去工地幹活的鄉親，也開始留在村裡發展自己的事業。

如今的駱駝項村環境優美，還有茶園、金絲皇菊園等景觀。鄭功利說，在發展綠色生態產業的同時，村裡也開始發展觀光旅遊，吸引遊客到村裡觀光，依託農戶打造農家樂和民宿，改善村容村貌的同時，也可以進一步增加村民收入，豐富產業發展類型。

茶葉

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