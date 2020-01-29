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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

肺炎疫情對春節經濟有三大影響 延遲復工沿供應鏈放大

2020-01-29 21:48聯合報 記者張運祥╱即時報導

肺炎疫情影響電影院生意，圖為影迷在電影院內戴口罩看電影。（中新社）
肺炎疫情影響電影院生意，圖為影迷在電影院內戴口罩看電影。（中新社）
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正在蔓延的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情會對大陸春節經濟造成什麼影響？《澎湃新聞》援引北京大學新結構經濟學研究院副教授王勇表示，影響會在三大方面呈現，首先疫情直接影響春節期間拉動經濟的主力，諸如電影、餐飲、商場購物、旅遊休閒及其他群體娛樂等服務業。

這類服務業的必要特點是具有親友關係的消費者在時間與空間上的集中性，春節假期顯然在這一點上具有獨特優勢。

目前，即使春節假期延長，也不太可能持續延長到老百姓開始放心大膽約上親朋好友去飯店再吃一頓年夜飯、約上全家去電影院一起看電影的程度。因此疫情對群體娛樂等服務業造成直接衝擊。

第二、因為疫情而採取的延遲復工措施對於製造業的生產端有較大負面影響。延遲復工後，廠房、土地、貸款、勞動等成本都會增加，訂單完成進度會受影響。很多原本計畫的投資與商務活動都被擱置，效應會沿著供應鏈放大。

第三、疫情還將影響國際及中國大陸間的商務洽談、貿易。特別是在目前反全球化浪潮高漲的國際背景下，中國產品的出口可能會面臨更嚴格的挑戰。

王勇認為，即使後面還有「五一」長假和「十一」長假，但由於這次春節超長假，親人們團聚的目的已經超常達到，群體性娛樂消費即使會比往年有更高的彌補性增長，量可能也比較有限，在旅遊方面或許反彈大一些。

疫情春節武漢肺炎

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