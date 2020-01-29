分析師從武漢產業結構 看肺炎疫情對產業鏈的影響

武漢封城29日進入第七天，天風證券研究所宏觀首席分析師宋雪濤分析，武漢的第一個支柱產業是電子和光通信設備製造，當地有富士康園區、小米武漢總部及聯想的生產線等，由於終端生產可以轉移部分產能至其他地區，不會導致整個產業鏈的停產斷供。

武漢不僅是大陸中部的中心城市，更是大陸製造業產業鏈上的關鍵一環，在電子、汽車、醫藥等領域有具規模的產業群，一旦武漢的生產和物流停止，湖北之外的製造企業可能也會面臨斷供停產的問題。

澎湃新聞報導，宋雪濤指出，由於春節期間疫情尚未對製造業產生實質性影響，但疫情最嚴重的武漢和整個湖北省恢復生產的時間未知，武漢封城對大陸製造產業鏈的影響，在春節結束後即將發酵。

據統計，武漢本土的A股上市公司共有61家，湖北省排名前四的行業是汽車製造（東風集團）、建築工程（葛洲壩）、藥品零售（九州通）和通信設備（烽火通信、聞泰科技）。其中，武漢是中部的汽車製造基地，也是大陸重要的光電子資訊設備生產基地。

宋雪濤指出，武漢的第一個支柱產業是電子和光通信設備製造，在半導體領域，武漢擁有國家大基金和紫光集團投資240億美元的長江存儲，由於長江存儲在全球存儲晶片生產占比非常小，所以對下游的影響應該不大。

在顯示面板領域，武漢擁有大陸國內三強的華星光電、天馬微電子、京東方的工廠，華星光電在武漢有第6代柔性顯示面板生產線，主要生產3-12吋智慧手機柔性螢幕和可折疊螢幕，下游是主流手機廠商，對下游客戶的具體出貨量未知。

宋雪濤指出，在消費電子終端生產領域，武漢有富士康園區（2018年富士康CAA事業群的部分蘋果手機配套產能從鄭州轉移至武漢，主要生產手機殼），華為武漢研究所，小米武漢總部，聯想、大疆等終端企業的相關產品生產線。由於終端生產可轉移部分產能至其他地區，不會導致整個產業鏈的停產斷供。

宋雪濤認為，短期來看，疫情對製造業的衝擊會被產業鏈放大：一是武漢停產的直接影響，二是武漢停產對產業鏈上下游企業的間接影響，三是湖北周邊的河南、重慶、湖南以及流動人口較多的浙江、廣東等省份延遲復工的影響，會進一步被產業鏈放大。