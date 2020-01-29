武漢工廠停工 富士康：不影響蘋果訂單

富士康武漢廠。圖取自IT之家 分享 facebook

蘋果公司的製造供應商富士康今（29）日表示，武漢、鄭州等地受到新型冠狀病毒疫情影響，「即使造成了生產線不確定性，但會繼續履行所有製造義務。」強調富士康負責組裝蘋果產品線，包括iPhone，iPad和Mac，產能、出貨不會受到疫情影響，不影響交單。

路透報導，富士康今日發佈聲明指出，已提出後備方案，可以滿足所有全球訂單。

武漢肺炎疫情肆虐，武漢和鄭州淪為重災區，富士康在武漢光穀建廠13年，鄭州廠尤其是全球最大的手機代工基地。而蘋果iPhone絕大部分都是富士康代工生產，蘋果全球共有18家代工廠，富士康就占了7家。

富士康今日聲明也透露集團應對新型冠狀病毒，已經重新制定了履行中國生產義務的條款。富士康表示，「我們不會對我們的具體生產方式發表評論，但是可以確定已經採取措施，確保能夠繼續履行所有全球製造義務。」

富士康並表示，中國的製造工廠目前遵守官方的延休計畫，直到疫情可控，與所有中國企業將恢復正常營業時間。

蘋果公司首席執行官蒂姆•庫克（Tim Cook）今日在2020年第一季財報電話會議上，針對冠狀病毒可能對蘋果公司造成的潛在影響，他表示，迄今為止受到的影響很小，只有一家蘋果零售店關閉且對員工實施了旅行警示。

然而，蘋果正在為不利影響做準備，路透報導，蘋果預估第二季收入目標範圍下調在630億美元至670億美元之間，彈性範圍非常大，估與冠狀病毒的不確定性直接相關。

庫克強調，蘋果非常關切武漢肺炎後續疫情進展。庫克在今天的電話會議上透露，蘋果有替代的採購和應急計畫，也正在嘗試將工廠重新開放的延遲納入工作應變指引之中。